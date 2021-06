Le mari de TEEN Mom 2, Jenelle Evans, David Eason, s’est vanté de « n’avoir pas besoin de respecter les limites des animaux ».

Les commentaires de l’homme de 33 ans interviennent après avoir tué le chien de la famille.

Médias sociaux – Se référer à la source

David a déclaré qu’il « n’a pas besoin de respecter les limites des animaux »[/caption]

Jenelle Evans/Instagram

Le mari de Jenelle a une histoire violente avec les animaux[/caption]

Instagram

Il a claqué un fan dans les commentaires d’un post Instagram[/caption]

La semaine dernière, David prendre à Instagram pour partager une photo de sa fille de quatre ans et de celle de Jenelle, Ensley, étreignant leur chien, Rosey, alors qu’ils se tenaient près d’une piscine.

Parallèlement au cliché, il a écrit: « Si vous ne pouvez pas entrer dans le visage de votre chien et lui faire des bisous, vous avez besoin d’un nouveau chien. »

Après qu’un certain nombre de ses partisans l’aient critiqué pour la façon dont il avait traité ses animaux de compagnie dans le passé, David s’est rendu dans la section des commentaires pour se défendre.

le MTV alun a écrit : « Je n’ai pas à respecter les ‘limites’ des animaux dans ma propre maison.

« Mes enfants non plus, merci pour votre avis, mais vous pouvez le donner au vôtre. »

Instagram @eaondavid88

David a récemment partagé une photo d’Ensley serrant Rosey[/caption]

Instagram @eaondavid88

Il a également été critiqué pour la légende hypocrite du message[/caption]

Après que David ait partagé la photo, Maman ado les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour faire exploser l’ancien père de la star de télé-réalité pour être un hypocrite à propos de sa légende pour la photo d’Ensley et Rosey.

Un utilisateur a écrit : « Comment pouvons-nous vous faire face et voir comment vous réagissez ? Si vous réagissez mal, pouvons-nous vous faire ce que vous avez fait au dernier chien ? »

Un autre adepte en colère a demandé : « Ne devrait jamais mettre son visage près d’un chien. Ne jamais savoir, c’est comme ça que les accidents arrivent.

« Et nous savons que vous réagissez lorsqu’un chien » mord « votre enfant. »

De retour en 2019, Jenelle, 29 et David ont été célèbre congédié de Maman adolescente 2 après avoir tué leur chien de famille, Nugget.

CAMÉE

David a déjà tué le chien de la famille Nugget[/caption]

Instagram

Il a affirmé que le chien avait mordu le visage d’Ensley[/caption]

Il a défendu sa décision en affirmant que le chiot avait mordu le visage d’Ensley.

Après avoir été licenciés de la série, le couple controversé a affirmé dans une vidéo YouTube que L’équipe de production de Teen Mom avait peur de travailler avec David et demanderait de ne pas aller chez eux.

En réponse à cette affirmation, un porte-parole de MTV : « MTV a mis fin à sa relation avec David Raison il y a plus d’un an en février 2018 et n’a tourné aucun nouvel épisode de Teen Mom 2 avec lui depuis.

MTV

Jenelle et David ont été licenciés de Teen Mom 2 après l’incident[/caption]

Reddit

David a également tué la chèvre de la famille Elvis[/caption]

« De plus, nous avons arrêté de filmer avec Jenelle Eason le 6 avril 2019 et n’avons pas l’intention de couvrir son histoire au cours de la saison à venir. »

Killing Nugget n’a pas été la seule fois où David a été violent avec les animaux, car il a été critiqué pour tuer et manger leur chèvre de compagnie Elvis en septembre.

Plus récemment, les fans étaient mécontents à la fois de Jenelle et de David il y a quelques semaines lorsqu’ils ont permis à Ensley de « traîner » le chien de la famille car il avait l’air « misérable ».

Médias sociaux – Se référer à la source

Jenelle est la mère de trois enfants[/caption]





Le drame a commencé lorsque Jenelle s’est tournée vers ses histoires Instagram pour partager un court extrait de son plus jeune enfant en train de rire pendant qu’elle la tenait devant Rosey.

Alors que Jenelle a dit qu’elle trouvait le clip mignon, certains Maman adolescente 2 les fans ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas du tout satisfaits du clip.

« Elle le traîne », a déclaré une personne, tandis qu’une autre a ajouté: « ces chiens méritent tellement mieux. »

PragerU

Les fans ont critiqué Jenelle pour avoir permis à Ensley de « traîner » Rosey[/caption]