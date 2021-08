Le mari de la mère adolescente Jenelle Evans, David Eason, partage des photos rares avec sa fille Maryssa pour célébrer son 14e anniversaire

Le mari de JENELLE Evans, David Eason, a partagé une multitude de photos rares avec sa fille Maryssa pour célébrer son 14e anniversaire.

Le Maman adolescente 2 alun a étreint son aîné, qui portait un t-shirt rose et a posé avec des ballons roses assortis.

Instagram

Instagram

David a sous-titré les clichés: « Joyeux anniversaire Sweetpea! Tu es le meilleur cœur chéri. Je t’aime beaucoup! »

L’ancienne star de MTV, 33 ans, partage Maryssa avec son ex et est également père de sa fille Ensley, 4 ans, avec Jenelle.

En juin, Maryssa a suscité des inquiétudes chez les fans lorsqu’elle a publié un image émotionnelle de se sentir « contusionné » et « cassé ».

CONCERNANT LE POSTE

Sur Instagram, l’adolescent a écrit : « J’ai arrêté de me défouler et j’ai commencé à prier parce que je n’ai pas besoin de sympathie.

« J’ai besoin de force – meurtri mais pas brisé. »

Quelques semaines plus tôt, Maryssa est diplômée du collège et son père l’a félicitée comme « belle et intelligente » sur TikTok.

Il a partagé une vidéo d’elle aux côtés de ses camarades de classe en bonnet et robe, puis a traversé la scène pour obtenir son diplôme.

Jenelle a récemment fait face à un contrecoup autant les fans pensaient qu’elle avait snobé Maryssa dans une nouvelle vidéo créée en l’honneur de ses enfants.

La mère de trois enfants a partagé un clip de son temps sur Teen Mom où elle a fondu en larmes en disant qu’elle « n’a personne », « personne ne se soucie » d’elle et « personne ne l’aime ».

‘SNUBBING’ MARYSSA

« Ma mère ne me dit même jamais qu’elle m’aime », a-t-elle crié, ajoutant: « Personne ne me dit qu’il m’aime. »

La vidéo est ensuite passée au jour actuel, où Jenelle se tenait dans la piscine tenant sa plus jeune fille Ensley, et a jailli de combien elle « aimait » ses enfants.

Le parent controversé a expliqué comment l’enfant de quatre ans, Jace et kaiser sont ses « meilleurs amis » et elle les aimera « pour toujours ».





Cependant, la native de Caroline du Nord n’a fait aucune mention de Maryssa, car les fans lui ont rappelé l’adolescente dans les commentaires.

« N’oubliez pas Maryssa ?! » un fan concerné a écrit, tandis qu’un autre a conseillé : « Je dis à mes enfants bonus la même chose que je dis à mon fils.

« Mais c’est peut-être parce que j’ai une excellente relation avec leur mère », ont-ils soutenu.

Jenelle a veillé à éclaircir l’air en répondant : « Merci à tous pour le soutien ! Je n’ai pas oublié Maryssa, mais j’ai l’impression que cela aurait été impoli envers sa mère.

Instagram

Jenelle a également souhaité un joyeux anniversaire à Maryssa[/caption]

TikTok @eaondavid

David a posté une photo de Maryssa lors de sa remise des diplômes au collège en juin[/caption]

Instagram

David partage Maryssa avec son ex et a une fille Ensley, 4 ans, avec Jenelle[/caption]