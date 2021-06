Le mari de TEEN Mom 2, Jenelle Evans, David Eason, a été qualifié de « raciste » par les fans.

Le contrecoup survient après qu’il se soit » moqué » d’un accent asiatique dans une vidéo choquante.

Dans une récente vidéo Instagram Live, le joueur de 32 ans a répondu aux questions des fans alors qu’il montrait un porte-papier hygiénique qu’il avait fabriqué.

Il s’est ensuite moqué de manière offensive d’un accent asiatique, déclarant: « Hé, 100 $. Vous vous essuyez les fesses avec ce porte-papier à fesses très spécial pour 100 $.

« D’accord, très spécial. Tu dois avoir beaucoup d’argent. »

Un nombre de Maman adolescente 2 les fans se sont précipités Reddit claquer David comme « raciste » pour son comportement dans la vidéo choquante.

Une personne a écrit: « En quoi était-ce plus grossier et plus raciste que je ne l’imaginais? Un gars raciste ivre de Q étant ivre et des trucs racistes de Q à 14 heures un lundi, beau travail. »

Un autre a ajouté: « C’est un tel dégoût. »

Un troisième a répondu: « Quelle merde raciste. C’est plus que embarrassant. »

Le contrecoup s’est poursuivi alors qu’une autre personne a écrit: « Ce porte-papier hygiénique ressemble à un morceau de merde. Ce bord » vivant « avec de la peinture collée? Je lui donnerais 50 cents pour cela. Et c’est généreux. De plus, il est une telle position raciste. »

David, qui s’est marié Jenelle, 29 ans, en 2017, n’a jamais été étranger à la polémique.

De retour en avril, les fans ont critiqué l’ancienne star de MTV pour « se moquer » de la communauté asiatique en autre TIC Tac agrafe.

Dans la nouvelle vidéo, David a été vu en train de se préparer un sandwich au hot-dog et au bacon avec du kimchi, un plat d’accompagnement traditionnel coréen.

Il a semblé se faire passer pour une personne asiatique tout en donnant un guide étape par étape pour faire son « hot-dog coréen ».

David a sous-titré le message: « Le repas parfait pour votre endurance et vos performances. »

Un certain nombre de fans ont critiqué David pour le clip, comme un MTV fan a écrit: « Quel outil ignorant. Ugh. »

Le natif de Caroline du Nord partage régulièrement des photos de lui posant avec des drapeaux confédérés, alors qu’il s’est également ouvertement défendu en utilisant le mot n.

Il avait précédemment écrit sur une publication Facebook : « Quel est le problème ? Ils se disent n***a toute la journée, tous les jours.

« Même élever le mot comme si c’était élégant dans leurs chansons. Non pas que je pense que c’est juste, mais la vie est une rue à double sens. »

Bien qu’elle ait reçu de nombreuses réactions de la part des fans, Jenelle a ouvertement défendu son mari controversé.

David a été viré de Teen Mom 2 en 2018 après avoir publié des tweets que de nombreux fans ont trouvés offensants et haineux envers la communauté LGBTQ.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Jenelle a défendu le comportement controversé de son mari.

La mère de trois enfants a déclaré: « David n’a rien contre les homosexuels ou les personnes trans. Il préfère simplement ne pas traîner avec eux. »

L’ancienne star de télé-réalité a ajouté qu’il était toujours « gentil et respectueux » lorsqu’il côtoyait la communauté LGBTQ dans des situations sociales.

Jenelle et David partagent Ensley, une fille de quatre ans, tandis qu’il aide également à élever ses fils Jace, 11 ans, et Kaiser, six ans.

De plus, David est le père d’une fille de 13 ans, Maryssa, et d’un fils de sept ans, Kaden.