DAVID Eason a été critiqué par les fans pour avoir filmé une vidéo « peu flatteuse » de sa femme Jenelle et l’avoir « humiliée » en bikini.

Le Maman adolescente 2 alun a récemment applaudi les trolls qui l’ont exhortée à « obtenir un vrai travail ».

5 Jenelle avait l’air bouleversée dans la nouvelle vidéo Crédit : TikTok/Jenelle Evans

5 Les fans étaient furieux que David ait enregistré le clip « peu flatteur » Crédit : TikTok/Jenelle Evans

David, 32 ans, a fait face à la réaction des fans après avoir filmé un « peu flatteur » vidéo de sa femme en bikini noir.

Jenelle se tenait sur la plage avec une pinte de bière, éteint la caméra alors qu’elle avait l’air de ne pas vouloir être filmée.

La femme de 29 ans a ensuite ri lorsque David a zoomé sur son ventre puis sur ses fesses pour montrer son corps.

À la fin du clip, la star de télé-réalité s’est retournée et a twerk au rythme de la musique.

Les fans étaient étonnés que le père de trois enfants filme un contenu aussi « humiliant » alors qu’ils se précipitaient pour Reddit pour le critiquer parce qu’il est si « haineux ».

« David a-t-il filmé ça? Si c’est le cas, ma fille, il te déteste. C’est aussi simple que ça », a déclaré l’un d’eux.

« D’accord, mon petit ami pense que mon gros cul est chaud aussi, mais il ne canalise pas son Michael Bay intérieur pour faire des films flasques », a plaisanté un autre.

Un troisième s’est exclamé : « Oh mon Dieu. C’était dégoûtant, un peu violent, super gênant, mais surtout juste embarrassant. Je n’ai jamais été aussi embarrassé pour quelqu’un de ma vie. »

« En fait, je déteste cette chanson. Elle est censée parler de positivité corporelle mais dit que si vous avez un ventre ou des fesses, vous n’êtes pas jolie. Quel genre de message est-ce ??? » un quatrième a remarqué.

« Ah, oui. Rien de tel que votre mari zoomant sur votre cul et votre ventre sur l’air des paroles de « Je ne suis pas jolie » pour vous faire vous sentir mieux #thanksbabe », a déclaré un final claqué.

‘PAIE MES FACTURES’

La semaine dernière, Jenelle a utilisé la plateforme de partage de vidéos pour répondre à ses ennemis qui lui ont conseillé de « trouver un emploi ».

La personnalité de la télévision a dansé dans un short minuscule, un débardeur et une casquette de baseball sur la chanson à succès de Destiny’s Child Bills, Bills, Bills.

La mère de trois enfants a twerk et fait éclater son corps au son de la musique, et a sous-titré son clip: « Quand les gens me disent de trouver un vrai travail. Vous ne payez pas mes factures. »

Certains des abonnés de Jenelle ont adoré la publication et l’ont encouragée à continuer à travailler en tant qu’« influenceuse » en faisant la promotion de produits sur ses réseaux sociaux.

« Dites à em boo », a écrit un fan, tandis qu’un second a convenu: « Pourquoi est-ce important ce que les gens font pour de l’argent tant que ce n’est pas illégal? »

Un commentateur a demandé: « si vous deviez trouver un emploi, que pensez-vous que ce serait », et Jenelle a répondu: « quelque chose dans le domaine médical ».

MTV NON PLUS

Jenelle s’est limitée à influencer après avoir été licenciée de MTV en 2018.

Le parent controversé a été licencié après que son mari abattu et tué leur chien de famille, et les fans ont trouvé des tweets offensants et haineux de sa part dirigés vers la communauté LGBTQ.

La danse sauvage de la star de MTV ces derniers temps a choqué les fans après avoir récemment affirmé qu’elle jouait au « jeu d’attente » avant qu’elle ne puisse devenir « paralysée » à cause de son trouble de la moelle épinière.

Début juillet, Jenelle a expliqué qu’elle souffre de syringomyélie, qui est un trouble qui provoque le développement d’un kyste rempli de liquide dans la moelle épinière.

La jeune maman a déclaré qu’il était « inévitable » qu’elle soit un jour paralysée.

5 David a zoomé sur le ventre de Jenelle Crédit : TikTok/Jenelle Evans

5 La star de Teen Mom a applaudi les ennemis qui veulent qu’elle » trouve un emploi « Crédit : TikTok/Jenelle Evans