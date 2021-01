Le mari de TEEN Mom Chelsea Houska a partagé une jolie vidéo de leurs enfants Watson, trois ans, et Layne, deux ans, juste avant la date d’accouchement du quatrième bébé de la star.

Cole DeBoer a donné aux fans un aperçu de la maison de leur famille alors qu’ils organisaient une soirée dansante impromtu ensemble.

Les enfants de Chelsea avaient l’air adorables alors qu’ils dansaient ensemble à propos de leur maison familiale.

Watson, portant des pyjamas dénudés, a utilisé avec enthousiasme sa fourchette et sa cuillère en plastique pour frapper de manière ludique un vase et des objets dans leur maison comme des instruments de musique.

Sa sœur Layne, qui avait l’air adorable dans un pantalon rouge festif et un haut blanc, a emboîté le pas en frappant sur la table d’appoint et une photo encadrée.

Leur père adoré a adoré chaque minute et a sous-titré la vidéo: « Spectacle en direct à la maison. Faites la fête. Encore. »

Chelsea, qui est actuellement enceinte d’elle quatrième enfant, a récemment quitté Maman ado et a admis qu’il était temps de commencer un nouveau chapitre de sa vie avec Cole et leurs enfants, y compris Aubree, 11 ans, qu’elle partageait avec son ex Adam Lind.

La star de télé-réalité a confirmé ses sentiments en partageant l’un d’elle affirmations quotidiennes sur Instagram, qui a déclaré: «Je me respecte suffisamment pour m’éloigner des situations qui ne m’apportent plus la paix.

«Je m’aime suffisamment pour me défendre quand c’est nécessaire. Je mérite l’amour, la compassion et le respect.

« Je m’éloigne volontiers des situations qui ne sont pas saines pour moi. C’est normal de passer des gens qui ne sont pas bons pour moi. »

Pendant ce temps, Chelsea a partagé un message pas si énigmatique qui déclarait « Je me respecte suffisamment pour m’en aller » quelques jours seulement après avoir quitté la série.

La mère de trois enfants, 29 ans, qui a frappé pour la première fois nos écrans sur MTV’s 16 & Pregnant en 2010, a annoncé la nouvelle lors d’une réunion de zoom virtuel la semaine dernière.

Mardi dernier, elle a partagé la nouvelle choquante avec le Dr Drew, animateur de l’émission de réunion Kailyn Lowry, Leah Messer, Briana DeJesus et Jade Cline.

Elle leur a dit: « J’ai l’impression qu’en regardant cette dernière saison, j’avais une mauvaise sensation dans l’estomac.

« J’ai juste l’impression qu’il est juste temps de clore le chapitre. Et j’ai presque 30 ans, je vais avoir mon quatrième bébé – c’est juste le bon moment. »