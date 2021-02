Le mari de la députée du GOP, dont le camion portait l’autocollant Three Percenters, dit n’avoir jamais entendu parler d’un groupe armé

Le mari de la républicaine Mary Miller est en défense et tente de se distancier des Trois pour cent après avoir appris que son camion avait été repéré avec une décalcomanie pour le groupe armé de droite, qui a été lié à l’attaque du 6 janvier contre les États-Unis. Capitole.

Le camion du représentant de l’État de l’Illinois, Chris Miller, a été vu avec une grande décalcomanie Three Percenter, que le FBI a qualifié de « milice radicale », alors qu’il se trouvait sur le terrain du Capitole le jour de l’attaque. Mais Miller a nié avoir fait la promotion du groupe et a dit au Daily Beast qu’il « n’avait jamais été membre » et qu’il ne connaissait pas les Three Percenters jusqu’à ce que « les fausses nouvelles commencent cette fausse histoire et lisent à leur sujet ».

Le compte Twitter @capitolhunters, qui travaille pour aider à identifier les membres de l’émeute du Capitole le 6 janvier, a été le premier à connecter Chris Miller et son camion, selon le Daily Beast.

Le rapport de l’autocollant Thee Percenter vient après que sa femme, une compatriote républicaine de l’Illinois qui a rejoint la Chambre des États-Unis le mois dernier, a été confrontée à de graves réactions négatives pour avoir cité Hitler lors de ses remarques lors d’un événement du 5 janvier, un jour avant le siège du Capitole.

« Hitler avait raison sur une chose: il a dit: » Celui qui a la jeunesse a l’avenir « , a déclaré le représentant de première année.

Mary Miller s’est excusé quelques jours plus tard dans un communiqué, en disant: « Je m’excuse sincèrement pour tout mal causé par mes paroles et je regrette d’utiliser une référence à l’un des dictateurs les plus pervers de l’histoire pour illustrer les dangers que les influences extérieures peuvent avoir sur notre jeunesse. »

Tout en continuant d’expliquer qu’il n’avait aucun lien personnel avec le groupe, Chris Miller a également déclaré au Daily Beast qu’il avait reçu l’autocollant Three Percenter d’un ami et qu’il « pensait que c’était une décalcomanie cool », mais l’a finalement enlevé à cause du négatif. publicité.

Trois pour cent:Qu’est-ce que le groupe d’armes à feu? Et que veulent ses partisans?

Dans une déclaration à ABC News, le représentant de l’État a ajouté que l’autocollant avait été donné à son fils par un « ami de la famille qui a déclaré qu’il représentait le patriotisme et l’amour du pays ».

Dans une série de documents d’accusation pour l’un des émeutiers du Capitole appartenant prétendument au groupe, un agent du FBI a qualifié les Three Percenters de « milice nationale qui prône la résistance à la politique du gouvernement fédéral américain qu’elle considère comme enfreignant les armes personnelles, locales et les armes à feu ». droits de propriété. »

Le groupe dit que son nom vient d’une « estimation approximative » que seulement 3% des colons américains combattaient activement contre les forces britanniques à un moment donné pendant la Révolution (un chiffre qui est sujet à débat). Il dit que le nom représente la place du groupe comme « la dernière défense pour protéger le citoyen des États-Unis. »

Bien que Miller ait insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’avait jamais été membre du groupe de milice, l’autocollant n’est pas la première fois qu’il est connecté au logo des Trois pour cent, qui se compose des chiffres romains du numéro trois.

Au cours d’un rassemblement l’année dernière faisant à nouveau état des restrictions COVID de l’Illinois, Miller s’est tenu devant plusieurs drapeaux et affiches, y compris une bannière Three Percenters et un panneau QAnon, qui peuvent être vus dans une vidéo Facebook qu’il a téléchargée, tout en appelant la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzer, « les ennemis domestiques ».

« Il est temps de reprendre notre pays. Il est temps de reprendre notre État », a déclaré Miller lors du rassemblement. « Il y a toujours un côté positif dans chaque soi-disant crise et le côté positif ici est que nous sommes capables d’identifier nos ennemis à la fois étrangers et nationaux … Nous avons identifié nos ennemis nationaux à Nancy Pelosi et JB Pritzer. »

Lors de cet événement, Miller a également pris des coups de feu sur la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton et le président Joe Biden, les appelant par les surnoms dérisoires que l’ancien président Donald Trump avait inventés pour eux.