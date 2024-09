Le mari de la commissaire Mayra Uribe porte plainte contre un avocat qui a dénoncé des violations éthiques

Le mari d’une commissaire du comté d’Orange répond désormais à une plainte éthique déposée contre Mayra Uribe.

9 Investigates a obtenu une copie d’une plainte déposée par Kevin Sutton contre l’avocat qui avait initialement dénoncé une relation contraire à l’éthique entre Sutton et le bureau d’Uribe.

Le Barreau de Floride a rejeté la plainte de Sutton contre Christian Waugh dans la semaine qui a suivi le dépôt de la plainte. L’avocat a écrit dans une lettre à Sutton : « Le Barreau de Floride n’est pas un forum alternatif de résolution des conflits pour les situations privées. »

« Je suis satisfait », a déclaré Waugh, en réponse à la décision du Barreau de Floride.

9 Investigates a rapporté le mois dernier comment Waugh a affirmé dans la plainte qu’Uribe aurait utilisé son rôle de commissaire pour « renforcer les revenus de son ménage » en faisant la promotion de l’association caritative de son mari, All-Star Dads.

Waugh affirme que la plainte de Sutton était une mesure de représailles car elle a été déposée le jour même où 9 Investigates a interrogé le commissaire Uribe au sujet de la plainte pour éthique.

Waugh a affirmé qu’Uribe avait violé les règles d’éthique de l’État en faisant la promotion de l’association caritative de son mari, All-Star Dads, lors d’événements communautaires organisés par son bureau du District 3, notamment des collectes de nourriture et de sacs à dos.

Mais Sutton a nié toutes les allégations de Waugh dans la plainte déposée contre le bar, écrivant que l’association caritative « n’a jamais contribué financièrement à ces événements ». Au lieu de cela, l’association caritative a utilisé les événements pour faire la promotion de l’association à but non lucratif, a écrit Sutton.

Il a également écrit : « ASD n’a jamais reçu d’argent de [the] « Ma femme et moi avons délibérément et consciemment séparé mon association à but non lucratif de son rôle de fonctionnaire et avons délibérément ignoré tous les fonds publics disponibles pour éviter toute apparence d’irrégularité. »

Sutton a également affirmé dans la plainte que l’organisme de bienfaisance pouvait solliciter des dons et qu’il s’agissait d’un organisme 501(c)3.

En mai, l’IRS a révoqué le statut d’exonération fiscale de l’association. Le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Floride a déclaré que l’association n’avait pas déposé de documents pour solliciter des dons.

Sutton a affirmé que Waugh avait été payé pour déposer une plainte pour infraction à la déontologie contre Uribe. Waugh nie ces allégations.

Selon Waugh, la lettre de Sutton ne contenait que peu ou pas de preuves pour réfuter les préoccupations exprimées dans la plainte en matière d’éthique.

« Ils ne réagissent pas au fond des choses, ils ont des chats plus gros à fouetter », a déclaré Waugh. « La commissaire est ma commissaire. J’habite dans le district. Je vois ses pancartes. Son bureau est à quatre minutes de chez moi. Je veux dire, j’ai un intérêt direct à avoir un commissaire de comté qui ne soit pas corrompu lorsqu’il me représente. »

L’IRS ne montre aucune trace de All Star Dads ayant rempli le formulaire 990 au cours des trois dernières années. L’IRS exige que les organisations à but non lucratif remplissent le document chaque année pour conserver leur statut d’exonération fiscale.

Depuis des semaines, 9 Investigates demande à Sutton des copies des formulaires 990 de l’association caritative ainsi que des relevés bancaires pour voir si Sutton a perçu un bénéfice de l’association. Il a affirmé le mois dernier qu’il avait les documents et qu’il tiendrait une « conférence de presse ». Il n’en a rien été.

Sutton a envoyé une déclaration à 9 Investigates vendredi après-midi. Il dit qu’il ne savait pas que son organisme de bienfaisance avait perdu son statut d’exonération fiscale et qu’il n’était pas autorisé à solliciter des dons jusqu’à ce que nous le contactions pour obtenir des commentaires. Il affirme qu’il n’y a pas de corruption. Il dit que le problème provient d’erreurs administratives et qu’il s’efforce de régler ce problème.

Déclaration complète :

« Tout cela est dû à une erreur administrative survenue à une époque de grande tragédie au sein de notre organisation et de ma famille immédiate, aggravée par une pandémie qui nous a forcés à fermer pendant près de deux ans. All Star Dads, comme de nombreuses autres petites entreprises à but non lucratif à travers le pays, a dû fermer ses portes. En tant que directrice générale, j’ai dû faire face à la perte de mes grands-parents et de mon père, ainsi qu’au décès de Linda, la présidente exécutive de ma fondation, qui avait assuré la conformité du programme pendant près de 15 ans. Elle était également la grand-mère de mes enfants, tout comme son mari Doug, décédé l’année précédente. Dire que j’étais perdue et accablée par la dépression serait un euphémisme.

Malgré ces difficultés, grâce au travail d’All-Star Dads qui a changé la vie de plusieurs familles dans le comté d’Orange et au-delà, nous avons persévéré. J’ai appris le statut de notre association à but non lucratif grâce à un SMS de votre station, demandant une interview. Le lendemain, j’ai contacté l’État et j’ai obtenu tous les documents nécessaires pour que notre licence soit rétablie et pour aller de l’avant avec notre programme. L’insinuation selon laquelle ces mésaventures avaient quelque chose à voir avec la corruption ou le gain personnel est incendiaire et sans fondement. Nous continuerons d’être très actifs dans cette communauté, en défendant la sensibilisation à la paternité et en donnant de l’espoir aux autres pères qui traversent des tragédies dans leur vie, ainsi qu’en soutenant ceux qui vivent l’arrivée d’un nouveau bébé qui change leur vie. »

