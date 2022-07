Le mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, partage une photo horrible de son doigt couvert de sang après son séjour à l’hôpital

Le mari de KOURTNEY Kardashian, Travis Barker, a partagé une photo macabre de son doigt couvert de sang.

Cela survient un peu plus d’une semaine après son séjour à l’hôpital pour une pancréatite « potentiellement mortelle ».

Le mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, a partagé une photo de son doigt ensanglanté

Cela vient après que le batteur est sorti de l'hôpital la semaine dernière

S’adressant à Instagram, Travis, 46 ans, a partagé une image de son index ensanglanté.

Il semblait être coupé à travers l’ongle, avec des traînées de sang.

Cependant, le mystérieux rockeur n’a ajouté aucun texte pour expliquer ce qui s’était passé.

L’arrière-plan de la photo n’offrait aucun indice non plus.

Cependant, Travis est un batteur, il est donc possible qu’il se soit blessé alors qu’il était derrière le kit.

Le message de la star de Blink-182 préoccupera les fans car il n’est sorti de l’hôpital que la semaine dernière.

Travis avait été transporté d’urgence aux urgences six jours plus tôt et on lui avait diagnostiqué une pancréatite.

Sa fille de 16 ans, Alabama, a inquiété davantage les fans en partageant une photo d’elle-même tenant la main de son père, en écrivant: “Veuillez dire une prière.”





‘DOULEUR ATROCE’

Le musicien s’est ensuite rendu sur Instagram pour expliquer ce qui s’était passé.

“Je suis allé pour une endoscopie lundi en me sentant bien”, a-t-il commencé.

“Mais après le dîner, j’ai ressenti une douleur atroce et j’ai été hospitalisé depuis.”

La star a poursuivi: «Pendant l’endoscopie, j’ai fait retirer un petit polype dans une zone très sensible, généralement manipulée par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique.

“Cela a entraîné une pancréatite grave, potentiellement mortelle.”

Travis a ajouté: “Je suis tellement reconnaissant qu’avec un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux.”

Depuis qu’il a été libéré le 4 juillet, il semble que Travis se soit bien rétabli.

Il a été aperçu avec Kourtney à plusieurs reprises.

Sur ses propres histoires Instagram, la femme de Travis a partagé sa gratitude envers les médecins et le personnel pour leur travail rapide.

“Oh, quelle semaine effrayante et émouvante cela a été”, a-t-elle déclaré.

“Notre santé est primordiale, et parfois nous tenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer.”

Travis a été hospitalisé pendant six jours en raison d'un "cas de pancréatite mettant sa vie en danger"

Mais il semble bien se remettre

Kourtney a dit à ses abonnés à quel point elle était reconnaissante pour le traitement que son mari avait reçu