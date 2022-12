Le mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, montre d’étranges décorations de Noël dans la cuisine de son manoir de 8 millions de dollars à Los Angeles

Le mari de la rock star de KOURTNEY Kardashian, Travis Barker, a posté une photo de ses étranges décorations de Noël dans la cuisine de son manoir sur Instagram.

Le batteur de Blink-182, 47 ans, a toujours été un individu qui aime marcher au rythme de son propre tambour, sans jeu de mots.

Travis Barker et Kourtney Kardashian se tiennent la main au Met Gala 2022[/caption]

Le batteur de Blink 182 montre les décorations de Noël de sa cuisine[/caption]

Les décorations de vacances de Travis ont en outre prouvé que la star des Kardashian ne fait rien dans les règles de l’art.

Récemment, la rock star a publié une photo sur son histoire Instagram d’un arbre de Noël illuminé placé dans la cuisine de son manoir de 8 millions de dollars à Los Angeles.

Derrière le sapin de Noël se trouvait un énorme squelette.

Le squelette était beaucoup plus grand que le sapin de Noël et donnait à la cuisine de Travis un aspect très cauchemardesque avant Noël.

KRIB KHRTISMAS DE KOURTNEY

À l’heure actuelle, les décorations de Noël de Travis sont minimes par rapport à celles de sa femme Kourtney, 43 ans.

Kourtney est dans l’esprit des fêtes et a décoré sa maison pour refléter sa nouvelle humeur festive.

L’ancienne de Keeping Up With The Kardashians a récemment publié une photo d’un espace dans son manoir de 9 millions de dollars rempli de cadeaux emballés dans son histoire Instagram.

À côté des cadeaux éparpillés sur le sol, il y avait aussi une boîte aux lettres rouge géante étiquetée “Lettres au Père Noël”.





Il est prudent de supposer que les cadeaux emballés sont destinés aux trois enfants de Kourtney, Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans et Reign, 7 ans.

De plus, la pièce donnant sur le patio arrière était décorée de lumières, de guirlandes et d’un énorme traîneau rouge.

La maison décorée de Kourtney est désormais plus alignée sur celle de sa sœur Kylie Jenner, 25 ans, en matière de décoration de Noël.

Plus tôt cette semaine, Kourtney a mis en ligne une vidéo d’elle debout devant un sapin de Noël de taille modeste sur les réseaux sociaux.

La vidéo de Kourtney est arrivée juste après que les fans ont critiqué Kylie pour avoir un arbre surdimensionné dans son manoir.

UN NOËL TRÈS JENNER

Dernièrement, Kylie a été fortement critiquée pour avoir fait étalage de sa richesse et avoir acheté un gigantesque sapin de Noël pour sa maison cette saison des fêtes.

Certains fans l’ont même critiquée pour avoir embauché des gens pour décorer l’arbre imposant.

« Vous embauchez des gens pour décorer votre sapin ? Quel genre de tradition est-ce? écrit un critique.

Un autre critique a écrit: “Pourquoi ne pouvez-vous pas tous faire de la merde avec des gens normaux. Comme allez mec », tandis qu’un quatrième a convenu:« Tu n’apportes pas toute la forêt omg.

Le contrecoup n’a pas empêché la star de télé-réalité de profiter de sa saison de Noël comme elle le souhaitait.

Récemment, Kylie a téléchargé une photo des quatre arbres de Noël qu’elle avait placés dans ses bureaux de Kylie Cosmetics sur son histoire Instagram.

Kourtney et Travis avec le fils de Travis, Landon Ash Barker[/caption]

Le couple rock star pose ensemble à l’ouverture de Crossroads Kitchen à Calabasas[/caption]

La star des Kardashian donne aux fans un aperçu de ses cadeaux de Noël[/caption]