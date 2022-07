Le mari de Ketki Dave, Rasik Dave, décède à 65 ans en raison d’une insuffisance rénale

Le mari de l’actrice de télévision populaire Ketki Dave, Rasik Dave, est décédé le vendredi 29 juillet à l’âge de 65 ans en raison d’une insuffisance rénale. Selon TOI, Rasik luttait contre des affections rénales et était sous dialyse depuis deux ans. Ses reins ont continué à se détériorer alors que le dernier mois a été très douloureux. Ses obsèques devraient avoir lieu tôt le matin samedi vers 7 heures.

Célèbre pour son personnage Daksha dans Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, le personnage de Ketki était connu pour son dialogue de marque “Ara ra” et bien sûr pour ses contes Jamnagar. L’artiste de théâtre a ensuite épousé Rasik Dave qui avait fait un retour à la télévision avec son rôle de Karsandas Dhansukhlal Vaishnav dans Sanskaar – Dharohar Apnon Ki.

Rasik a commencé sa carrière en 1982 dans un film gujarati Putra Vadhu. Il a ensuite travaillé dans les langues gujarati et hindi. Rasik et Ketki ont tous deux créé leur compagnie de théâtre gujarati. Ils ont même participé à Nach Baliye en 2006. Rasik laisse dans le deuil sa femme, son fils et sa fille.

L’année dernière, Ketki a fait son entrée méchante dans Balika Vadhu 2. Elle a joué le rôle de Gomti alias Maadi Baa.