Le mari de Kelly Ripa, Mark Consuelos, regarde ses fesses alors qu’elle affiche une silhouette en maillot de bain sexy pour un nouveau post effronté

KELLY Ripa a posté un nouveau cliché sexy de son mari Mark Consuelos regardant ses fesses.

L’animatrice de talk-show de jour a fait étalage de sa silhouette dans un maillot de bain sexy pour le poste effronté.

Kelly Ripa a posté un nouveau cliché sexy de son mari Mark Consuelos regardant ses fesses[/caption]

Kelly et Mark publient souvent des clichés sexy ensemble[/caption]

Kelly a partagé une photo d’elle portant un maillot de bain une pièce noir et Mark regardant avec admiration ses fesses.

Elle a légendé la photo: « Quand la fin est en vue… »

Mark a également montré son physique en fléchissant ses abdominaux et en enfilant un short de bain bleu marine.

Kelly a été ouverte sur la façon dont elle reste en forme et est à son meilleur.

Elle revendique botox Les injections aident sa maquilleuse et lui font gagner du temps lorsqu’elle se prépare EN DIRECT avec Kelly et Ryan.

Kelly a expliqué : « Cela a réduit de moitié mon temps de préparation. Je ne le préconise pas dans un sens ou dans l’autre. Je dis juste que le Botox a changé ma vie.

Elle dit qu’elle reçoit du Botox tous les quelques mois autour de ses yeux pour les rendre plus ouverts et dans ses aisselles pour éviter la transpiration.

Kelly a admis: «Tous les sept mois environ, la peau de mes paupières repose sur mes cils. J’ai donc l’impression que cela facilite la vie de ma maquilleuse et que mes yeux semblent un peu plus ouverts à la télévision, c’est là que je travaille actuellement.

Kelly et Mark ont ​​trois enfants ensemble, leurs deux fils Michael Joseph et Joaquin Antonio, et leur fille Lola Grace.

Le couple s’est cogné la tête avec leur fille, Lola, qui a critiqué les publications de ses parents sur les réseaux sociaux.

Lola, 19 ans, a qualifié les messages de « belfie » de sa mère de « ridicules » et a déclaré qu’elle ignorait les « photos de piège de soif » de son père dans une interview avec Gens.

Ripa a répondu: « Je pensais que tu allais dire que je ne devrais pas publier de photos de piège à soif de ton père. »

Lola a répondu : « C’est dégoûtant.

«Je bloque cela de mon esprit. J’avais oublié que tu l’avais même fait. Je ne sais même pas si je te suis encore sur Instagram ! Je plaisante, je ne le ferais jamais.

En octobre, Kelly s’est vantée de la taille du pénis de son mari Mark Consuelos après que ses fans aient été choqués par son « paquet ».





Kelly, 50 ans, est allée sur Instagram pour montrer une partie de sa famille préférée Déguisements d’Halloween.

Parmi les photos d’elle et de ses enfants, il y en avait une de Mark, 49 ans, portant une tenue de flic qui accentuait certaines parties de son corps.

Les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour féliciter la mère de trois enfants d’avoir eu un mari bien doté.

Kelly et Mark ont ​​trois enfants ensemble, leurs deux fils Michael Joseph et Joaquin Antonio, et leur fille Lola Grace[/caption]

Kelly affirme que les injections de botox aident sa maquilleuse et lui font gagner du temps lorsqu’elle se prépare EN DIRECT avec Kelly et Ryan[/caption]

Kelly a souvent donné des coups de tête avec ses enfants en publiant les photos du piège de la soif d’elle et de Mark[/caption]