Le mari de Kate Garraway, Derek Draper, s’est précipité à l’hôpital après le moment «extraordinaire» de la star qui a obtenu le MBE au palais

Le mari de KATE Garraway, Derek Draper, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir reçu un MBE.

L’animatrice de Good Morning Britain a raconté le moment « extraordinaire » où elle a rencontré le prince William au palais de Buckingham sous le regard de Derek.

Kate Garraway avec sa famille alors qu'elle recevait son MBE

La star de Good Morning Britain a rencontré le prince William

Mais sa bulle a éclaté lorsque son autre moitié s’est retrouvée à l’hôpital – et reviendra dans le service demain alors que sa «lutte continue».

Écrivant sur Instagram, Kate a déclaré aux fans: « Eh bien, quelle semaine, qui a commencé avec Derek à l’hôpital et s’est terminée avec Derek à l’hôpital, mais avec cette journée extraordinaire au milieu.

«Je suis incroyablement ému et humble par toute cette expérience. Beaucoup d’entre vous ont envoyé tant de messages adorables, y compris la dame qui a arrêté sa voiture il y a quelques minutes devant notre maison pour dire ‘Je sais ce que vous traversez, et je sais combien ce moment a signifié et je suis infirmière .’

« C’était tellement merveilleux de voir la détermination de Derek à être là. si gentil du prince de Galles, de le rendre spécial pour lui et de reconnaître le travail de Jake, notre incroyable soignant, qui représente tous ceux qui rendent possible la vie quotidienne de Derek.

« Et bien sûr ma mère et mon père qui souffrent depuis longtemps.

« C’était aussi une leçon d’humilité de rencontrer tous les autres, beaucoup plus méritants que moi, qui étaient là pour recevoir leurs honneurs.

« Le prince de Galles a réussi à faire en sorte que chacun d’entre eux se sente aussi spécial qu’eux.

«Demain, Derek est de retour à l’hôpital et bien sûr les luttes quotidiennes continuent – ​​mais le fait qu’il ait pu faire partie de mercredi doit être chéri et je ne peux pas remercier tout le monde dans le NHS et tout autour de lui qui l’aiment pour le rendant possible.

« J’ai tellement de remerciements à remercier, mais je dois m’assurer de remercier @lisaredmanltd pour le prêt de ma robe « fit for a king dress » et @missbsmillinery pour son chapeau assorti. !!

« Je vous aime tous et bon dimanche. »