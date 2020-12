L’américano-indienne Kamala Harris est sur le point d’être assermentée en tant que première femme de couleur à devenir vice-présidente des États-Unis. Et après de longues discussions, il semble que le bureau de Harris ait finalement choisi un nom pour Emhoff.

Dans une interview accordée à CNN jeudi, Harris a confirmé que son mari serait en effet officiellement qualifié de « Second Gentleman des États-Unis », devenant ainsi le premier homme à être ainsi interpellé.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un CNN On peut voir l’ancre en train de parler au vice-président élu et de lui demander: « Comment devrions-nous l’appeler? Est-il le deuxième monsieur? Est-il le deuxième? » à quoi un Harris souriant répond: « Eh bien, je pense que le terme a évolué pour devenir » second gentleman « ».

Lorsque l’ancre demande en outre à Harris si elle veut l’appeler Second Gentleman, elle dit: « Non, je vais l’appeler bébé ».

Comme Harris est la première femme à devenir vice-présidente, le poste de Second Gentleman est également nouveau. Jusqu’à présent, les épouses masculines des vice-présidents étaient appelées la deuxième dame. On sait que le terme a été utilisé pour la première fois par Jennie Tuttle Hobart, épouse du vice-président Garret Hobart (1897–1899), qui l’a utilisé pour se décrire.

La deuxième dame actuelle est Karen Pence, l’épouse du vice-président républicain sortant Mike Pence.

Le président et sa famille forment la première famille, la victoire électorale de Joe Biden faisant de sa femme Jill Biden la première dame des États-Unis.

Lors de son discours d’acceptation de la victoire électorale, Kamala Harris avait déclaré qu’elle était la première femme à remporter une élection à la vice-présidence, mais qu’elle ne serait pas la dernière. C’est pour espérer que nous verrons venir de nombreux Second Gentlemans et peut-être même un First Gentleman un jour.