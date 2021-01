Alors que la Maison Blanche se prépare à accueillir un nouveau groupe de président et de personnel le 20 janvier le jour de l’inauguration, de nouveaux comptes de médias sociaux sont en cours de création et au milieu d’une vague de followers qui va et vient, le vice-président élu, le mari de Kamala Harris, Douglas Emhoff a ouvert un premier compte Twitter officiel.

La démocrate Kamala Harris a créé l’histoire après avoir été élue première femme vice-présidente élue après les élections présidentielles américaines de 2020. Emhoff, qui est avocat, a vu son compte augmenter en nombre de followers après la création de son nouveau compte officiel comme @SecondGentleman et a recueilli jusqu’à présent près de 4,8 adeptes lakh.

La biographie d’Emhoff sur le site de microblogging se lit comme suit: «Future Second Gentleman Douglas Emhoff. Papa dévoué. Fier mari du vice-président élu Harris.

Le président élu Joe Biden prendra la relève en tant que 46e président des États-Unis le 20 janvier et plusieurs comptes de médias sociaux seront officiellement remis à lui et à son personnel, y compris @POTUS, @PressSec. Biden qui a tweeté depuis son pseudo officiel a déclaré que son compte @PresElectBiden se transformera automatiquement en @POTUS officiel.

Même s’il n’y a pas de tweets du compte officiel d’Emhoff jusqu’à présent, les internautes ont tous fait l’éloge de ce nouvel ajout au compte officiel. Prenant l’exemple, Meena Harris, la nièce de Kamala Harris, a tweeté.

Au milieu de plus en plus de conversations sur l’égalité des sexes et les normes préconçues sur la masculinité, les internautes pensaient également que cela aiderait à retravailler certaines de ces normes établies dans la société.

Parce que j’étais concentré sur à quel point c’est formidable d’avoir une femme VP aux États-Unis, je ne m’étais pas rendu compte à quel point c’était génial d’avoir son mari comme second gentleman. Maintenant, je suis très excité de voir ce qu’il peut faire pour les normes de masculinité aux États-Unis. https://t.co/C3xkgwReLX – Johannes Haushofer (@jhaushofer) 17 janvier 2021

Elle sera la première femme vice-présidente, le premier vice-président afro-américain / asiatique et il sera le premier 2e gentleman. Quel moment de fierté dans l’histoire de notre nation. Meilleurs voeux à eux deux, je sais qu’ils nous rendront fiers. – Kellie C. (@KellieC_LMT) 17 janvier 2021

Premier compte que j’ai commencé à suivre avant d’envoyer un seul tweet. – Alors, BAM! Il a juste commencé à neiger de côté! (@ Waygood2) 17 janvier 2021

Mais le nouveau compte Twitter officiel de Biden de Biden et les autres n’hériteront pas directement des abonnés de leurs prédécesseurs, comme l’a annoncé la plate-forme de microblogging, mais ceux qui suivent les comptes actuels de l’administration Biden seront avertis via des alertes pour suivre les nouvelles poignées.