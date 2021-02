Le mari de Kaley Cuoco, Karl Cook, la surprend avant les Golden Globes

Kaley Cuoco a déjà de superbes Golden Globes, grâce à son mari Karl Cook.

Le samedi 27 février, l’actrice, nominée pour son rôle principal dans le thriller HBO Max L’hôtesse de l’air, s’est rendu sur Instagram Stories pour partager que Karl l’avait surprise de manière très douce un jour avant sa grande soirée.

S’exprimant de chez elle à Los Angeles, elle a dit à ses partisans: « Donc, la plupart d’entre vous savent que Karl a été absent au WEF [Winter Equestrian Festival], un grand circuit équestre événementiel, pendant de nombreuses, beaucoup, beaucoup, de nombreuses semaines, et n’allait pas pouvoir venir pour les Globes demain. Mais on en avait parlé, et ça allait, car c’est virtuel et je ne voulais pas le faire revenir pour ça. Eh bien, je viens de répondre à la porte et … il est venu. »

La caméra fait alors un panoramique vers Karl, qui fait signe à la caméra et dit: « Je suis arrivé. J’étais dans le coin. »