Joe Exotic de TIGER King et son mari Dillon Passage doivent demander le divorce après trois ans de mariage.

Exotique, 58 ans, aurait a appris sa relation avec Dylan, 25 ans, a pris fin via un appel téléphonique à la prison de Forth Worth, au Texas, où il purge actuellement une peine de 22 ans pour avoir comploté pour tuer son Big Cat rival Carole Baskin.

La star des docuseries, de son vrai nom Joseph Allen Maldonado-Passage, est dit avoir le cœur brisé par la rupture, a déclaré son avocat Francisco Hernandez TMZ.

Dans un e-mail adressé à un ami peu de temps après avoir appris les projets de divorce de Dylan, Exotic a écrit qu’il se sentait «abandonné et seul et qu’il voulait juste signifier quelque chose pour quelqu’un».

Dylan, quant à lui, a déclaré que la décision de se séparer n’était pas facile et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les deux, s’engageant à le soutenir tout au long de sa peine.

Le joueur de 25 ans a déclaré qu’il était devenu solitaire depuis qu’Exotic a été placé derrière les barreaux en janvier 2020 et qu’il aimerait recommencer à sortir ensemble.

Dans une longue déclaration publiée sur Instagram, Dylan a écrit: « En novembre 2017, j’ai rencontré Joe qui était là pour moi pendant une période difficile de ma vie. Après seulement 9 petits mois, il a été arrêté et, pendant les deux dernières années et demie. , nous avons été séparés.

« J’ai toujours été à ses côtés et je continuerai de l’aimer et de le soutenir. »

Dylan a également décrit comment il avait du mal à faire face à l’attention des médias et du public depuis la sortie de Tiger King au printemps de l’année dernière, qui est devenu un phénomène culte dans les premières semaines de la pandémie.

«J’avais l’impression d’avoir un microscope constamment au-dessus de moi, ce qui était et est toujours incroyablement inconfortable», a-t-il écrit.

« Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais Joe et moi comprenons tous les deux que cette situation n’est juste pour aucun de nous. C’est quelque chose à laquelle aucun de nous ne s’attendait, mais nous allons le prendre au jour le jour.

« Nous sommes toujours en bons termes et j’espère que cela pourra le rester. Je continuerai à avoir Joe dans ma vie et je ferai de mon mieux pour le soutenir pendant qu’il subit d’autres batailles juridiques pour améliorer sa situation. »

Exotic et Dylan se sont mariés en 2017, deux mois seulement après que le premier mari de la star de Netflix, Travis Maldonado, se soit tiré une balle dans la tête au parc animalier exotique Greater Wynnewood d’Exotic.

Plus tôt ce mois-ci, le fanatique des grands félins s’est rendu sur les réseaux sociaux pour écrire un tweet en colère, affirmant que Dylan le négligeait.

Il a écrit: « L’argent a détruit toute ma famille. Je ne le laisserai pas tuer mon âme. Tu gagnes, Dillon, [Dillon’s manageer] Jeff Duncan, Carole [Baskin.] »

Exotic a également fait mention de son ex-Moldonado, ajoutant: « Venez le 22 mars pour l’anniversaire de Travis, je vais tenir sa promesse que j’ai faite le jour de sa mort. Je n’ai pas besoin de la célébrité, de l’argent ou des taureaux ***, tu peux tout avoir.. »

Les messages ont depuis été supprimés, mais pas avant que Dylan ait publié une longue déclaration sur Instagram.

« Je voulais publier un article pour parler de l’activité récente de Joe sur les réseaux sociaux. Lui et moi, comme tout le monde dans n’importe quelle relation, traversons leurs hauts et leurs bas. Ceci est amplifié par le fait que notre relation est très publique et le fait que l’un de ses seuls débouchés est les médias sociaux », a écrit Dylan.

« Malheureusement, ce n’est pas l’endroit le plus sain pour gérer mes affaires personnelles et non comment je gère normalement mes défis relationnels. »

Il a poursuivi: « Joe traverse manifestement une période difficile en prison et je ne pense pas qu’aucun de nous ne puisse lui en vouloir. Je n’ai jamais mal parlé de Joe, à travers les hauts et les bas et à travers ses bons et ses mauvais. . Je vois à travers tout cela et je le reconnais et je le réalise pour ce que c’est: un homme en prison essayant juste de faire de son mieux. «

Exotic a été arrêté en septembre 2018 et reconnu par la suite coupable de 17 accusations fédérales de maltraitance animale et de deux chefs de tentative de meurtre contre rémunération dans un complot visant à tuer Baskin.

L’ancien propriétaire du zoo avait a demandé la grâce présidentielle de Donald Trump avant de quitter ses fonctions, mais une exonération n’est jamais venue.

Il a poursuivi le ministère de la Justice en décembre dans le but d’annuler sa peine, et plus récemment, il a embauché une nouvelle équipe juridique alors qu’ils complotaient pour utiliser des images non diffusées de Tiger King pour faire pression pour un nouveau procès.

L’annonce de la dernière contestation juridique est venue dans un message sur Twitter de l’attoney John Phillips.

« Nous sommes honorés d’annoncer que Joe a retenu notre cabinet. Nous allons demander un nouveau procès et la justice dans les tribunaux pénaux et civils. »

Exotic prévoit également de sortir un livre en novembre, intitulé Tiger King: The Official Tell-All Memoir.

« Ce sera un livre qui dit la vérité … Tous ceux qui ont déjà fait quelque chose de bien, ça va être là-dedans et tous ceux qui ont des os dans ton placard, tu ferais mieux de regarder dehors », at-il dit à E-News.