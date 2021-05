Le mari de Jinger Duggar, Jeremy Vuolo, «  s’est saoulé tous les week-ends  » et a organisé des fêtes sauvages avec des filles avant l’arrestation pour harcèlement

Le mari de JINGER Duggar, Jeremy Vuolo, a révélé qu’il «se saoulait tous les week-ends» et organisait des fêtes avec des filles avant d’être arrêté pour harcèlement.

Jérémie, 33 ans, a fait les révélations choquantes dans son nouveau livre avec sa femme Jinger, 27, L’espoir que nous avons: trouver la paix dans les promesses de Dieu.

Jeremy Vuolo a révélé qu’il avait l’habitude d’organiser des fêtes à la maison et de se saouler tous les week-ends[/caption]

Le comportement sauvage a eu lieu avant d’épouser sa femme Jinger en 2016[/caption]

En tant que gardien vedette des équipes de football de son lycée et de son université, Jeremy a admis qu’il était tombé dans une tendance à boire et à faire la fête, ce qui est contraire aux règles strictes des parents de Jinger, Jim Bob et Michelle Duggar.

Jeremy a écrit à propos d’une fête: «Nous avons dit à nos familles que nous avions une réunion de pré-saison chez moi, ce qui n’était pas inhabituel pour notre équipe. Mais nous n’avons pas mentionné la bière fournie par un ami et les filles que nous avons invitées.

Bien qu’il «se soit effondré en pleurant», il a admis qu’il continuait à «se saouler chaque week-end».

Quand il est arrivé à l’université, sa fête a continué, comme il l’écrivait: «J’ai rejoint mes copains de football à une fête après une fête, tout le temps en pensant, je ne vais pas boire, je vais seulement passer du temps avec les gars. J’aurais aussi bien pu marcher jusqu’au bord d’une falaise et espérer ne pas tomber.

Jeremy était gardien de but de ses équipes de football de lycée et d’université avant de devenir pro[/caption]

«Inévitablement, j’ai cédé à une bière, qui en a conduit à une autre, et à une autre, jusqu’à ce que je perde le compte. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la gueule de bois, encore et encore.

L’étoile Counting On même admis dans le livre qu’il allait à l’église le dimanche «tellement gueule de bois» qu’il «vomissait dans la salle de bain».

Il a continué à écrire: «Le même scénario se joue semaine après semaine, fête après fête, gueule de bois après gueule de bois. Faire mousser, rincer, répéter.

Jeremy a expliqué comment les fêtes sont devenues «plus fréquentes», les boissons sont devenues «plus dures» et il a commencé à s’éloigner de sa famille chrétienne.

Il faisait la fête tous les week-ends et prenait même des cours d’hiver parce que le semestre était « réputé pour la fête constante »[/caption]

Boire de l’alcool est contraire aux règles strictes de Jim Bob et Michelle Duggar[/caption]

Jeremy a même suivi des cours d’hiver parce que le semestre était «connu pour ses fêtes constantes».

Le pasteur maintenant a atteint le fond quand il a été arrêté pour harcèlement contre un policier en 2008 après une nuit de beuverie.

Jeremy est allé dans un bar avec des amis quand il a vu un homme regardant l’une de ses amies.

Il est allé vers lui et a choisi un combat.

Jeremy a été arrêté pour harcèlement après une nuit de beuverie[/caption]

Jeremy a écrit: «Quelqu’un a lancé un coup de poing et l’altercation verbale s’est transformée en bagarre. À présent, les gens à l’intérieur de la pizzeria s’étaient précipités dehors pour regarder, comme un cliché d’un mauvais film d’adolescent. Le temps passait au ralenti alors que je regardais le poing du gars s’écraser sur le nez de mon copain. Le sang coula de ses narines alors qu’il tombait au sol. Il était froid.

«Le premier officier s’est précipité vers mon copain, s’assurant qu’il allait bien. Je pense que le deuxième officier pensait en fait que j’essayais de briser le combat – ce que je n’étais pas – mais pour une raison inconnue, je lui ai crié dessus. Je ne suis pas sûr de ce que j’ai dit. Ce n’était certainement pas: « Hé, vous êtes un grand fonctionnaire! »

Lorsque l’officier a dit à Jeremy de quitter les lieux, il a saisi son bras et a répondu: «Je ne vais nulle part.»

Le pasteur a écrit: «Grosse erreur. En un éclair, les mains de l’officier furent sur mes bras. Je sentis mon visage claquer contre la voiture de police, le métal glacial contre ma joue. J’ai entendu quelque chose cliqueter et j’ai senti des menottes se resserrer autour de mes poignets.

Jeremy a été condamné à des travaux d’intérêt général et à des amendes[/caption]

Jeremy a été condamné à des travaux d’intérêt général et à des amendes.

Jeremy a changé sa vie et a travaillé comme pasteur dans une église du Texas après sa carrière de footballeur.

Lorsque Jeremy s’est intéressé à Jinger des années plus tard, ce n’était pas son passé difficile à faire la fête qui a été un «facteur décisif» pour papa Jim Bob, c’était sa théologie.

Jeremy a expliqué comment il a rempli un Questionnaire de 50 pages que lui a remis le patriarche dans un effort pour mieux le connaître.

Jeremy a dû remplir un questionnaire de 50 pages pour courtiser Jinger[/caption]

Jeremy a écrit: Je n’ai pas vu cela venir. Si quelque chose était une pierre d’achoppement, je pensais que ce serait mon passé. J’ai bu et fait la fête à l’université. J’avais été arrêté. Je pourrais comprendre que les parents considèrent ces problèmes comme des signaux d’alarme. Il ne m’était jamais venu à l’esprit que ma théologie serait le problème. »

Après quatre mois de conversation entre le patriarche et Jeremy, Jim Bob lui a dit: «Jeremy, je suis vraiment désolé. Mais je ne pense pas que je puisse te laisser poursuivre ma fille. Cette théologie semble être un facteur décisif.

Jeremy a finalement réussi à changer d’avis Jim Bob.

Mais comme The Sun l’a précédemment rapporté dans les mémoires, Jinger avait ses propres doutes sur Jeremy, car ses proches l’ont mise en garde contre ses «drapeaux rouges».

Jinger avait des doutes sur Jeremy, alors que ses proches l’ont mise en garde contre ses « drapeaux rouges »[/caption]

Elle écrit dans les mémoires: «Mais quand il a dit non à Jeremy, mais que Jeremy n’a toujours pas reculé, cela m’a fait l’aimer encore plus. «Je ne pense pas que ce type aille nulle part», m’a dit papa.

«Plus le temps passait, cependant, plus je réalisais combien de personnes avaient des points de vue très différents sur Jeremy que moi. Des amis m’ont mis à part pour partager leurs préoccupations concernant la vie sauvage, ils étaient convaincus que Jeremy devait avoir vécu en tant qu’homme célibataire et joueur de football professionnel.

«Les gens qui m’ont parlé étaient bien intentionnés et ne voulaient que me prévenir de ce qu’ils croyaient être des signaux d’alarme. Pourtant, écouter tous ces commentaires négatifs sur Jeremy était émotionnellement épuisant.

«J’étais folle de lui et je voulais que tout le monde l’apprécie aussi. Je voulais que les gens soient aussi excités que moi. Au lieu de cela, certains étaient sceptiques. Si nous nous fiancons, cela pourrait être encore pire, ai-je pensé.

Jeremy et Jinger se sont mariés en 2016[/caption]

le Comptant sur La star a dit qu’elle était un «plaisir pour les gens» et son père a dit à Jeremy qu’elle n’était plus intéressée.

Elle a écrit: «Puis, pour des raisons que je ne comprenais pas, quelque chose a changé. En parlant à maman et papa ce soir-là, j’ai soudain compris que je ne pouvais pas le faire. Je n’ai pas pu commencer une relation avec Jeremy. Quelque chose me pesait.

«Il y avait tellement d’opinions contradictoires et j’avais l’impression que je diviserais ma famille et mes amis si j’avançais. Si je disais oui à Jeremy, j’ouvrirais les vannes aux opinions et aux critiques des autres. Mon cœur était endurci. J’avais l’impression que je n’étais pas moi-même et qu’il se passait quelque chose hors de mon contrôle.

Jeremy a qualifié son rejet de «trahison», car il l’a même qualifiée de «de cœur froid».





Mais Jeremy n’a pas abandonné, car Jinger a finalement cédé et les deux ont commencé à se faire la cour.

Ils ont engagé lors d’un voyage à New York en 2016 et marié des mois plus tard.

le hôtes de podcast partager filles Felicity, 2 ans, et Evangeline, 5 ans, mois.

Jeremy et Jinger sont les parents de Felicity, 2 ans, et Evangeline, 5 mois[/caption]