Le mari de Jinger Duggar, Jeremy Vuolo, accusé d’avoir dissuadé son beau-père Jim Bob en qualifiant son propre père de «  héros  »

COUNTING On Les fans accusent le mari de Jinger Duggar, Jeremy Vuolo, d’avoir dissuadé son beau-père Jim Bob.

Cette spéculation intervient après que Jeremy ait qualifié son propre père de « héros » dans une publication sur les réseaux sociaux.

Jérémie a posté un joli jumelage en blazers de laine avec son père.

Il a légendé la photo: « Je suis reconnaissant d’avoir un père qui est aussi mon héros. Je prie chaque jour pour que je suive son exemple avec mes filles. »

L’animatrice de l’émission YouTube, Without a Crystal Ball, Katie Joy a posté sur Instagram: Jeremy vient de voir Jim Bob Duggar et il a littéralement jeté toutes ces citations et photos sur le fait d’être papa. L’ombre est trop!

Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont demandé: « C’est peut-être pourquoi Jinger a été si calme sur les réseaux sociaux?! «

D’autres adeptes ont commenté: « Cela a dû être un problème lors du mariage. »

Un troisième adepte a écrit: « Peut-être que (juste une théorie) Jeremy est contrarié de ne pas être payé pour le spécial naissance et c’est aussi pourquoi ils l’ont abattu sur yt si vite. Ils pourraient vouloir tirer un Derrick et cela effraie JB. »

Un troisième a sonné: « Alors ce ne sont pas les heureux famille … «

Un autre utilisateur de médias sociaux a partagé: « Je pense que ne pas publier de photos des bébés est une protestation silencieuse des Vuolos à TLC, etc. »

D’autres ont noté: « Un jour, d’autres secrets vont sortir sur cette famille. Je pense que la surface a été égratignée. Vous ne pouvez pas faire taire 19 enfants. »

Un autre adepte a déclaré: « Jeremy vient de voir Jim Bob Duggar et il a littéralement jeté toutes ces citations et photos sur le fait d’être papa. L’ombre est trop! »

Les fans de Duggar se sont récemment demandé pourquoi Jeremy publie toujours « mauvaises images » de Jinger.

La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour partager une photo candide de sa femme, qui avait été prise sous un angle bas et semblait légèrement floue.

Mais les fans se sont inquiétés pour Jinger, l’un suggérant qu’elle « avait l’air si fatiguée » et un autre alléguant qu’elle avait l’air de pleurer.

«Jinger me donne toujours des vibrations de« faire semblant de ne pas avoir pleuré dans la voiture en chemin »ces jours-ci», a commenté un fan.

« Il publie intentionnellement de mauvaises photos d’elle », a ajouté un autre sur Reddit. « Regardez les enfants pendant qu’elle sort un peu. »

Un autre a affirmé qu ‘ »elle a toujours l’air stressée et les yeux larmoyants », ajoutant: « J’espère sincèrement que Jinger va bien. »

Avant la Saint-Valentin, Jeremy a embauché un skywriter pour l’aider à déclarer son amour mourant pour Jinger avec le signe de l’infini et un cœur gravé dans le ciel bleu.

«Je t’aime pour toujours», a-t-il sous-titré la photo à l’envers qu’il a prise de l’enseigne et publiée sur ses histoires Instagram.

« Wow, je t’aime tellement, » s’exclama Jinger dans ses légendes.

Le couple, marié depuis 2016, partage ses filles, Felicity, deux ans, et Evangeline, trois mois.