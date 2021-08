Le mari de JINGER Duggar, Jeremy Vuolo, a été critiqué pour avoir insisté sur le fait qu’il n’y avait « que deux religions » sur sa nouvelle page spirituelle TikTok.

Jérémy, 33 ans, a expliqué qu’il y a plus de « 4 200 religions différentes » sur son Vidéo TikTok.

TikTok/Jeremy Vuolo

Jeremy a parlé de « la foi en Jésus-Christ »[/caption]

CCM

Jinger voulait «égayer votre journée» avec son TikTok[/caption]

L’ancien footballeur a déclaré : « Quand on résume, il n’y a en fait que deux religions.

« L’une est la religion des réalisations de l’homme et l’autre est la religion des réalisations de Jésus. L’un dit que vous pouvez gagner le salut, le nirvana ou la liberté par ce que vous faites.

Tout en expliquant que « Jésus avait un message différent », la star du sport a poursuivi : « La Bible nous dit que personne ne peut être sauvé en observant les œuvres de la loi. Mais seulement par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie – la vie, la mort et la résurrection. »

Il conclut : « Que pouvez-vous faire pour obtenir votre salut ? Ou qu’a fait Jésus-Christ pour obtenir le salut pour vous ?

LES COMMENTAIRES

Les utilisateurs de TikTok ne sont cependant pas satisfaits de la discussion de Jeremy sur deux religions.

Un utilisateur de TikTok a déclaré: « » Il existe des milliers de religions, mais je ne les comprends pas, alors seule la mienne est réelle. » Aïe, le complexe de supériorité est hors des charts.

Un autre utilisateur a ajouté : « Attendez qu’il découvre que Jésus n’était même pas chrétien.

Une troisième personne a mentionné : « Quelqu’un le retire de la propriété de la page @relgion s’il vous plaît. »

Une quatrième personne a écrit : « Vous n’avez manifestement aucune compréhension des autres religions.

Un commentateur est intervenu : « Vous n’êtes pas très chrétien pour rabaisser les croyances des autres. Respectez les choix des autres.

« ÉCLAIRCISSEZ VOTRE JOURNÉE »

Jinger, 27 ans, l’a également lancée propre page TikTok afin de « répandre l’espoir ».

Le Comptant sur star a annoncé dans sa première vidéo TikTok: « Hé, les gars, bienvenue à émerveillé. Je suis ravi que nous puissions vous montrer des vidéos ici pour égayer votre journée.

«Ça va être très amusant. Alors restez à l’écoute. Et vous pourriez aussi voir des grillades, ce qui me fait plaisir. »

Elle a sous-titré la vidéo : « Nouveaux cheveux, nouveau compte. Bienvenue sur @amazed ! »

« DIFFICILE À IGNORER »

The Sun a révélé que l’émission de téléréalité de TLC, Counting On, avait été annulé après près de six ans.

Une source a déclaré au Sun : « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

« La famille a été prévenue par téléphone peu de temps après et c’est toujours très silencieux, chut. La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh.





La star de TLC récemment a montré sa nouvelle cure de jouvence avec une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram.

Jeremy et Jinger partagent leur fille de 7 mois Evangeline Jo et Felicity, trois ans.

De retour en avril, Josh Duggar, 33 ans, a été arrêté et a plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile

TikTok/Étonné

Jinger a annoncé sa nouvelle page TikTok[/caption]

Instagram @jingervuolo

Jinger a récemment montré sa nouvelle coupe de cheveux[/caption]

Instagram/Jinger Duggar

Jinger et Jeremy photographiés ensemble[/caption]