Le mari de Jill Duggar, Derick, laisse entendre que ses frères et sœurs «  essaient de LAISSER  » compter dessus alors que Josh fait face à des accusations de pornographie juvénile

Le mari de JILL Duggar, Derick Dillard, a affirmé que ses frères et sœurs «essayaient de quitter» la célèbre émission de télé-réalité de la famille.

L’avocat a allégué qu’il y avait des membres du Comptant sur acteurs qui veulent se distancer des Duggars suivant Josh Duggarscandale de molestation de 2015 et les plus récentes accusations de pornographie juvénile.

Jill et Derick a quitté Counting On en 2017, deux ans après qu’il soit apparu que Josh avait agressé cinq filles mineures.

Derick a affirmé qu’il y avait d’autres membres de la famille qui voulaient quitter l’émission TLC, tout en ripostant à un fan qui affirmait que le réseau avait «bien» géré le scandale de Josh.

«Comment savez-vous comment cela a été géré? Cela n’a pas été bien géré. Le public a été trompé. Leur plan a fonctionné », a tweeté dimanche le père de deux enfants.

«Et on nous a dit de continuer à filmer et de garder la bouche fermée. Nous avons appelé leur bluff et sommes partis.

Le fan a répondu: « Quelle que soit la façon dont vous avez eu envie de partir, les autres ont choisi de ne pas les laisser faire, c’est tout ce que je dis. »

Derick a riposté: «Comment savez-vous qu’ils n’essaient pas de partir? Ils ne savaient pas ce que nous savions quand nous le savions.

«Comme je l’ai déjà dit, on nous a dit de ne pas parler aux autres de ce que nous avions appris. Et sur la base de notre histoire, je ne sais pas quelles tactiques de peur sont utilisées sur les autres pour les maintenir en conformité.

«Nous avons repoussé pendant longtemps et avons prétendu qu’il n’y avait rien de mal à l’extérieur avant d’arriver finalement à l’endroit où nous avons arrêté. Chacun a son propre contexte, y compris la chronologie, les incitations, les peurs / menaces, les informations, etc. dans lesquelles il doit opérer. »

Il a conclu: «Ainsi, cela se déroulera et aura un aspect différent, car chaque individu se comportera et répondra différemment dans son contexte unique.

«Mon message principal à ce stade est juste que les gens évaluent de manière critique et non pas simplement supposer que les choses sont telles qu’elles apparaissent à la surface. Merci. »

De retour en 2015, Jill et sa soeur Jessa se sont manifestés comme deux des cinq filles que Josh a agressées à l’adolescence au début des années 2000.

In Touch Weekly a découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué à la police que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison Duggar en 2002.

À la suite des allégations, Josh a déclaré: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et je regrette profondément. J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches. »

Après le scandale, 19 Kids & Counting a été annulé et rebaptisé Counting On sans Josh.

Jill, 29 ans, et Derick, 32 ans, ont déclaré plus tôt cette semaine que ils «espèrent que justice est faite» après l’arrestation de Josh pour deux chefs de pornographie juvénile.

Josh, 33 ans a été arrêté jeudi et a été interpellé vendredi pour des allégations selon lesquelles il a téléchargé du matériel décrivant les abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis dans le district ouest de l’Arkansas.

Jim Bob et Michelle Le fils aîné de Duggar plaidé non coupable à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un de possession de pornographie juvénile.

Il encourt 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ s’il est reconnu coupable.

Josh est actuellement détenu au centre de détention de Fayetteville dans l’attente d’une audience de détention mercredi.

Son avocat Justin Gelfand a déclaré qu’il avait l’intention de défendre l’affaire «de manière agressive et approfondie».

Selon l’acte d’accusation, Josh «a sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Josh a été condamné à confisquer toutes les images visuelles et tous les biens, y compris l’équipement vidéo, liés à l’affaire.

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington à 13h15 le jeudi après-midi.

Un initié a affirmé que Josh «s’était rendu» sans incident.

La révélation qui fait tourner la tête est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a déclaré une autre source au Sun.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh – jusqu’à maintenant.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun de la famille Duggar: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines et Josh s’est préparé.





«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui est debout près de son mari comme elle l’a toujours fait.

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.»

La femme de Josh Anna est actuellement enceinte de leur septième enfant.