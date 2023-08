Le mari de Jessica Alba a admis qu’ils avaient rompu à cause de problèmes de jalousie

Cash Warren, le mari de Jessica Alba depuis 15 ans, a récemment révélé que leur relation n’avait pas toujours été fluide.

Sur le podcast « Whine Down with Jana Kramer » cette semaine, le producteur du film a admis qu’ils s’étaient brièvement séparés quatre ans après le début de leur relation, qui avait commencé il y a près de 20 ans.

Warren a déclaré que lorsque lui et Alba ont commencé à sortir ensemble, il était « vraiment jaloux des autres gars et de l’attention qu’elle recevait de la part des autres gars ».

« Cela ne me faisait tout simplement pas du bien », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été une personne assez confiante… Et ensuite, je lève les yeux et je me sens tout le temps jaloux. »

« Je me disais, je déteste ressentir ça, ça ne me fait pas du bien et je sais que ça ne te fait pas du bien », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait l’impression de « se transformer en un trou ».

Il a poursuivi: « Nous avons rompu. Et pendant cette période de séparation, j’étais juste, comme si jamais nous nous remettions ensemble – je me suis fait la promesse de canaliser cela d’une manière différente, d’une manière plus productive. »

Alba et Warren ont survécu à cette période difficile et se sont mariés en 2008 et partagent trois enfants ensemble, Honor, 15 ans, Haven, 12 ans et Hayes, 5 ans.

L’homme de 44 ans a également demandé s’il s’était déjà senti jaloux de la carrière d’Alba, qui a joué dans des films comme « Sin City » et « Les Quatre Fantastiques » et a fondé la marque d’articles ménagers milliardaire, Honest Company.

« Je suis sa plus grande pom-pom girl », a déclaré Warren. « Je n’ai jamais ressenti de jalousie ni de ressentiment à son égard parce qu’elle travaille dur. En fait, quand nous nous sommes réunis, je me suis dit : « Poursuivez vos passions, poursuivez votre carrière, ne faites pas de sacrifices parce que vous vous sentez mal d’avoir quitté les enfants. » pour cette semaine ou cette semaine-là. Finalement, ils grandiront et ils oublieront que tu es parti pendant ces trois ou cinq jours. Nous vivons, nous pardonnons, nous oublions.' »

Il a ajouté qu’il n’était « pas intéressé par les projecteurs » et qu’ils travaillaient ensemble pour trouver un « équilibre » en tant que famille.

Warren a également donné un aperçu de leur relation de longue date, affirmant qu’il « ne devient pas aussi nerveux et ne commence pas à regarder la porte… il ne devient plus aussi nerveux lorsque vous vous séparez pour ainsi dire. »

« Quand nous traversons ces moments-là, soit nous nous donnons l’espace dont nous avons besoin, soit nous en discutons, soit nous allons à un rendez-vous en amoureux. Vous essayez de faire des choses pour le récupérer. Et heureusement, j’ai J’ai un partenaire qui est en quelque sorte juste là, verrouiller et marcher », a déclaré Warren.