Le mari de Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, s’est « évanoui » à cause de sa séance photo épurée avec Carmen Electra

Jenny McCarthy pensait avoir « raccroché mon bikini » lorsque la marque SKIMS de Kim Kardashian est venue l’appeler.

Le juge de « Masked Singer » s’est associé à Carmen Electra, ancienne mannequin de Playboy, plus tôt cette année pour la campagne de maillots de bain de l’entreprise.

Les photos sexy ont époustouflé les fans et ont laissé une personne sur le sol : son mari, Donnie Wahlberg.

« Donnie s’est évanoui la première fois qu’il a vu ma campagne SKIMS », a déclaré McCarthy à Fox News Digital. « Il s’est évanoui quand je lui ai montré ça parce que je pensais avoir raccroché mon bikini. Je pensais que j’en avais fini avec tout ça.

« J’avais peur que nous ressemblions à deux grand-mères essayant d’avoir 20 ans. Mais au lieu de cela, c’était une sorte de bel hommage au bon vieux Maxim. [and] FHM [magazine] jours. Et c’était amusant. »

McCarthy s’est amusée avec son amie mais a admis qu’elle préférait une séance photo risquée différente qu’elle avait faite avec Wahlberg vers Noël l’année dernière pour sa marque de beauté, Formless Beauty.

Lorsqu’on lui a demandé quelle séance photo elle préférait, la séance SKIMS ou la photo nue qu’elle a prise avec Wahlberg pour sa marque de beauté, McCarthy a répondu : « Oh, mon Dieu. Je veux dire, évidemment la séance où Donnie est nue avec moi.

« Même si j’aime Carmen, je ne suis pas devenu chaud et lourd pour elle. Mais dans la campagne Formless, nous nous sommes bien amusés avec ça, il va sans dire. »

L’animateur de « Singled Out », âgé de 50 ans, et la star de New Kid on the Block ont ​​commencé à se fréquenter en juillet 2013 et se sont mariés en août 2014. Le couple renouvelle ses vœux de mariage chaque année à l’occasion de leur anniversaire.

Wahlberg a deux fils issus de son précédent mariage et McCarthy a un fils issu d’un mariage antérieur, Evan.

Se surprendre est un élément essentiel de la relation durable du couple.

Pour la Saint-Valentin cette année, McCarthy a couvert le salon de l’appartement dans lequel Wahlberg séjourne pendant le tournage de « Blue Bloods » avec des décorations et des ballons pour les vacances.

« Elle m’a encore eu ! » l’ancien de « Band of Brothers » a écrit sur le clip à l’époque, ajoutant « Je t’aime ma Valentine pour toujours » et en taguant McCarthy.

Wahlberg l’a surprise en retour, prétendant qu’ils allaient avoir un rendez-vous Zoom avant de se présenter en personne.

La star de « Blue Bloods » a réalisé une surprise encore plus grande en 2021 lorsqu’elle est apparue dans « The Masked Singer ».

Il portait le costume de Cluedle Doo et a atteint les demi-finales avant de choquer McCarthy lors de la révélation.

Lorsqu’il a retiré le masque, McCarthy s’est éloigné du bureau et est tombé brusquement au sol avant de se relever et de déclarer : « Je tremble ! »

« Je ne savais pas que mon mari allait être derrière le masque parce qu’il tournait ‘Blue Bloods’ en même temps », se souvient McCarthy. « Alors, quand il a enlevé le masque, on pouvait voir mon visage ressembler à [imitates shocked face]. J’étais tellement choqué que je ne pouvais pas voir la réalité qui était devant moi. Et puis je suis tombé par terre parce que j’étais tellement choqué que ce soit lui. »

Et elle jure de haut en bas qu’elle n’en avait « aucune idée, parce qu’il était censé être à New York. Alors il m’a trompé ».

« The Masked Singer » entame ce soir sa 10e saison après un épisode spécial de lancement diffusé plus tôt ce mois-ci.

« Vous savez, nous trouvons toujours un moyen d’améliorer le niveau chaque saison », a déclaré McCarthy. « Et cette fois encore, nous l’avons fait. »

Elle a expliqué que certains épisodes ramèneront les candidats préférés des fans, comme Jewel et Adrienne Bailon, pour des performances et des soirées à thème.

« Nous avons commencé à les incorporer dans la saison 9, mais nous y sommes vraiment allés dans la saison 10 », a déclaré McCarthy.

McCarthy a ajouté qu’il y aurait un Elton John et une soirée Harry Potter, « (pour) laquelle je me déguise en professeur Dumbledore. Donc, c’est un spectacle à voir, je dirai. »

Pour le juge, « The Masked Singer » est plus qu’un simple concours de chant amusant, mais un moyen de rassembler les gens.

« Vous savez, tant de familles viennent me voir et me disent : « J’aime que mes enfants posent leur téléphone. J’aime que mes enfants arrêtent de jouer aux jeux vidéo pour s’asseoir et regarder une émission de télévision avec moi », ce qui n’arrive pas. plus, à l’exception du « Masked Singer » », a déclaré McCarthy.

« Il y a maman, papa, les enfants, les petits-enfants – tous peuvent regarder une émission ensemble et sourire. Si nous pouvons continuer ainsi, je me sens bien. »

« The Masked Singer » est diffusé le mercredi soir sur FOX.