Tom Fletcher haleta de joie alors que sa femme Giovanna était couronnée reine du château I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Des scènes réconfortantes ont montré ses fils disant « maman a gagné » dans des images téléchargées sur Instagram vendredi.

Sa famille avait regardé par anticipation pendant qu’Ant McPartlin et Dec Donnelly annonçaient la première reine du château.

Pas moins de 12 millions de Britanniques ont voté pour couronner Gi la reine du château.

Jordan North arrive deuxième tandis que Vernon Kay a décroché la troisième place dans la finale mordante.







Le fier mari de Gi’s McFly, Tom, a filmé pratiquement toute la finale de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Pendant le passage de Gi’s I’m A Celeb, Tom a soutenu publiquement sa femme et a maintenu le fort avec les enfants à la maison.

La pop star s'occupe de leurs enfants Max, Buzz et Buddy.







Ils se sont assis en riant et ont fait des bruits amusants pendant que Gi terminait son dernier essai de Bushtucker en mangeant des testicules et un œuf de canard fermenté lors de la finale du vendredi.

Ant McPartlin et Dec Donnelly tout aussi effrontés ont sérénadé Gi avec des chansons de McFly pendant qu’elle mangeait les repas macabres.

Mais il a admis qu'il avait rompu sa promesse de Noël à Gi en installant les décorations de Noël avant qu'elle ne rentre à la maison.







Rapidement, Gi est devenue une favorite alors qu’elle cherchait toutes les autres stars et devenait la figure «mère» du camp.

Il n’est donc pas étonnant que la mère de trois enfants l’ait complètement adorée. Je suis une célébrité.

Elle a dit à Ant et Dec dans la finale: « J’ai tellement ri, tellement. Ça fait plus que ce que je n’aurais jamais pensé. »

Tom a encouragé ses 1,9 million d’abonnés à voter pour sa femme Gi dans le château.