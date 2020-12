Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La star Giovanna Fletcher a épousé l’amour de sa vie, le musicien de McFly Tom Fletcher, en 2012.

Et leur jolie histoire d’amour remonte à l’époque où ils se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à la prestigieuse Sylvia Young Theatre School de Londres à l’âge de 13 ans.

Les artistes interprètes en herbe semblaient liés par leur destin en raison de leurs noms de famille – Fletcher et Falcone – ce qui signifie qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre dans l’assemblée et les classes.

Giovanna et Tom sont devenus de bons amis et en grandissant, ils sont devenus des amoureux d’enfance et le couple amoureux partage trois fils – Buzz, Buddy et Max – et leur lien étroit est admiré par beaucoup.







Et prouvant que le hitmaker de All About You Tom est un gars romantique, il s’est assuré de faire référence à leurs racines lorsqu’il s’est mis à genoux pour proposer à Giovanna en 2011.

La sensation pop douce et réfléchie lui a permis de ramener Giovanna à l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois – la salle de réunion de l’école de théâtre qu’ils fréquentaient à Marble Arch – quand il lui a demandé si elle aimerait être Mme Fletcher.

Le geste rempli de nostalgie de Tom a bien plu à Giovanna et elle a dit oui et un an plus tard, ils ont marché dans l’allée.

Le leader de McFly a continué à impressionner sa femme lorsqu’il a interprété une chanson de mariage spéciale qu’il a écrite le grand jour.

Huit ans plus tard, le clip a été visionné 22 millions de fois sur YouTube.







Dans la chanson de 14 minutes, Tom remercie sa famille, ses nouveaux beaux-parents, ses camarades du groupe McFly et bien sûr, sa belle épouse.

Au rythme de ses tubes Evidemment, All About You

Il commence: «Récemment, j’ai eu un mariage, j’ai épousé cette fille, qui est hors de ce monde, croyez-moi.

«Et nous sommes tellement reconnaissants, à tant de gens, mais je dis merci, à seulement quelques-uns, je suis désolé.

«Donc si je ne te remercie pas, ça veut dire que je t’ai probablement oublié.

Il commence par remercier ses huissiers et les demoiselles d’honneur, décrivant sa belle-sœur comme « sexy ».

Passant à ses meilleurs hommes, ses camarades de groupe McFly, il chante: «Grâce à mes meilleurs hommes, vous êtes les meilleurs amis que je puisse avoir.

«Vous ressemblez plus à des frères, parfois des amants, mais nous ne leur en parlerons pas.

« Nous sommes ensemble depuis une éternité, mais je le referais encore et encore et nous ne faisons que commencer et je sais que McFly ne s’arrêtera jamais. »

Il remercie ensuite ses parents et la mère, le père et le frère de Giovanna, avant de passer à la mariée – quand il commence à devenir un peu émotif.

Il plaisante sur le fait de faire la vaisselle, disant que c’est « ce que font les maris » et lui dit que « tout vous concerne ».

Et comme il est rejoint par une chorale d’enfants – de l’école de théâtre Sylvia Young – Giovanna rayonne de fierté et de bonheur alors que Tom termine la chanson.

* La finale de I’m A Celeb 2020 sera diffusée ce soir sur ITV1 à partir de 21h.