Le mari de Fleur East de Strictly s’en prend à son beau partenaire professionnel Vito

Marcel Badiane-Robin, le mari de la star de STRICTLY Fleur East, s’en est pris à son beau partenaire professionnel Vito Coppola.

La star de X Factor participe actuellement à la série de cette année du concours de danse de la BBC.

Le mari de Fleur East de Strictly a jeté de l’ombre sur son beau partenaire professionnel Vito[/caption]

Fleur et Vito ont toujours une chance d’être couronnés vainqueurs de Strictly 2022[/caption]

Fleur, 35 ans, et Vito, 30 ans, sont l’un des couples restants à se battre pour le trophée Glitterball.

Au cours des derniers mois, ils sont devenus très proches – mais il semble que Marcel ne se soucie pas de la malédiction Strictly qui frappe leur relation.

Ce matin, il est apparu sur le Hits Radio Breakfast Show avec Fleur et ses co-animateurs James et Matt.

Marcel, né au Sénégal, a évoqué le match de football d’hier soir, qui a vu l’Angleterre battre son équipe 3 à 0.

On lui a demandé si la Coupe du monde l’avait aidé à ne pas penser à sa femme passant du temps avec un autre homme.

Et sa réponse a certainement jeté de l’ombre sur le danseur professionnel.

Marcel a dit : “Je ne suis pas inquiet, tu ne vas pas chez McDonald’s quand tu as un burger à la maison !”

Fleur et son mari Marcel se sont rencontrés en 2009 alors que la chanteuse était célibataire.

Un an plus tard, ils ont commencé à se fréquenter.

Ils se sont mariés en 2019.

La semaine dernière – pendant la semaine des comédies musicales – Fleur et Vita ont interprété le Quickstep to Got Rhythm de An American In Paris

Ils ont obtenu 38 points sur 40.

Fleur, Helen Skelton, Hamza Yassin, Will Mellor et Molly Rainford sont les visages célèbres qui se battent pour être couronné vainqueur de Strictly 2022.

Fleur a été dans les deux derniers à plusieurs reprises[/caption]