Le mari de Dame Barbara Windsor a parlé de ses derniers jours en annonçant la triste nouvelle qu’elle est décédée à l’âge de 83 ans.

Scott Mitchell a déclaré que les derniers jours de la légende de l’ex-EastEnders étaient « pleins de drame » dans sa déclaration émotionnelle.

Barbara, qui était surtout connue pour avoir joué Peggy Mitchell dans EastEnders, a été diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer en 2014 et son état s’est aggravé ces derniers mois.

Elle est décédée tragiquement jeudi à 20 h 35 dans un foyer de soins de Londres.

Scott a déménagé Barbara dans une maison de soins plus tôt cette année sur les conseils de son neurologue et était à ses côtés lorsqu’elle est décédée.







Il a déclaré dans un communiqué: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.







«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.

«Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.

Barbara était devenue seule pendant le verrouillage du coronavirus car elle ne comprenait pas pourquoi personne ne lui rendait visite.







Elle avait souvent parlé publiquement de son diagnostic de maladie d’Alzheimer avant que son état ne s’aggrave.

En 2018, elle a encouragé les gens à courir le marathon de Londres 2019 au profit de Dementia Revolution, pour «soutenir des recherches révolutionnaires pour trouver un remède à une maladie qui affecte tant de gens, comme moi».

Des hommages à Barbara ont été rendus par ses anciennes co-stars d’EastEnders.







Un représentant de l’acteur Steve McFadden, qui joue le fils à l’écran de Dame Barbara, Phil Mitchell, a déclaré à l’AP qu’il était «dévasté» par sa mort.

L’actrice Danniella Westbrook, qui a joué la fille à l’écran de Dame Barbara, Sam Mitchell sur EastEnders, a tweeté: « MON COEUR EST BRISÉ .Bar, vous serez toujours dans mon coeur pour toujours. Au revoir, JE VOUS AIME XXX RIP Barbara WINDSOR. »

Née Barbara Ann Deeks en 1937, elle prend le nom de scène Barbara Windsor en 1953 après avoir été inspirée par le couronnement de la reine Elizabeth.







Barbara est devenue célèbre dans les années 1960, avec des rôles dans les films Carry On ….

Elle a joué la patronne du pub EastEnders Peggy Mitchell de 1994 à 2016.

Peggy s’est suicidée dans une scène déchirante après avoir reçu un diagnostic de cancer.