Cat Deeley a révélé le geste incroyablement romantique que son mari Patrick Kielty a fait pour la courtiser.

Le présentateur de télévision, 44 ans, a déclaré que Patrick, 49 ans, a volé tout le chemin de l’Irlande à Los Angeles aux États-Unis pour leur premier rendez-vous.

Et cela a évidemment fonctionné car le couple s’est marié en 2012 et partage deux fils: Milo, quatre ans, et James, deux ans.

Ils étaient amis depuis des années et ils se sont rapprochés sur le tournage de Fame Academy en 2002 avant que leur relation ne devienne romantique.

S’exprimant sur le podcast Made By Mammas, Cat a expliqué: «C’était mon anniversaire et il m’avait appelé, il était dans un pub en Irlande et il m’avait appelé du pub.







« Gardez à l’esprit qu’il était probablement environ 2 heures du matin parce qu’ils avaient eu un lock-in. »

Cat lui a dit que c’était son anniversaire et qu’elle prenait un brunch au Beverly Hills Hotel avec quelques amis.

Il lui a dit « Je te verrai là-bas » mais elle ne le croyait pas.







Elle a poursuivi: « Il est rentré chez lui, a réglé son alarme pour cinq, s’est levé, est allé à l’aéroport, a volé de Belfast à Londres, puis a sauté dans le premier avion de Londres à Los Angeles, est monté dans un taxi, a dit au chauffeur de taxi sur son chemin. de l’aéroport ce qu’il faisait, et le chauffeur était littéralement comme « voulez-vous que je vous attende?! »

«Il est entré, a déposé ses bagages chez le concierge, est entré et est venu s’asseoir pour le déjeuner! Ça m’a un peu cassé les chaussettes!

Cat a également parlé de devenir maman sur le podcast.







Elle a dit: «J’ai toujours voulu avoir des enfants, et lui aussi.

« Ce que nous ne voulions pas faire, c’est mettre du stress et nous ne voulions tout simplement pas être anxieux à ce sujet. C’était comme, ‘OK, voyons comment ça se passe.’

« Vous ne rencontrerez jamais une maman qui n’essaye pas de faire de son mieux. Plus nous pouvons nous soutenir les uns les autres avec tout cela, mieux c’est. »