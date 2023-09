Le mari de Cassie, Alex Fine, appelle une fois de plus Diddy à sortir du placard après avoir laissé un commentaire douteux sur les réseaux sociaux sous la vidéo du magnat.

L’entraîneur personnel n’a pas hésité après avoir visionné une vidéo de l’homme de 53 ans expliquant pourquoi les droits de publication ont été restitués à ses anciens artistes de Bad Boy après 20 ans, selon RadarOnline.

« Il est tellement vieux et fruité », a commenté Fine en plus d’un drapeau arc-en-ciel et d’un emoji d’homme âgé.

On dirait que ce cowboy « ne peut pas s’arrêter » de prendre des photos.

Comme indiqué précédemment, le joueur de 30 ans double les affirmations qu’il a faites en 2022 après que Love a sorti son single « Gotta Move On ». La chanson parlait apparemment de sa séparation d’avec Cassie. Le couple est sorti ensemble pendant une décennie avant de passer à l’homme Fine en 2019.

Les paroles disaient : « Tu as trouvé un nouvel homme, alors je dois passer à autre chose/Je suppose que tu as un nouvel agenda, avec quelqu’un que tu connais à peine/Je ne dirai pas que tu as tort/Je suppose que tu devais passer à autre chose. »

Quelques heures seulement après le début de la chanson, Alex, qui est marié à Cassie depuis 3 ans, a partagé dans ses histoires Insta un message que certains fans ont conclu comme étant une insulte envers le propriétaire de Deleon.

« Bonne fierté à tous mes amis LGBTQ+ », a écrit Fine en incluant un lien vers une fondation LGBT. Il a poursuivi : « Attached est un organisme de bienfaisance qui aide les personnes qui sont dans le placard et qui doivent passer à autre chose. Avec d’autres ressources.

Diddy n’a jamais accusé réception du message. Serait-ce la raison pour laquelle Fine a décidé de pousser à nouveau l’ours ?

Les médias sociaux réagissent au bœuf apparemment unilatéral d’Alex Fine avec l’ex de Cassie, Diddy

Les fans sont perplexes face aux commentaires de l’homme de Cassie alors que les choses semblent paisibles. Sur Détendez-vous avec Tasha Kla personnalité médiatique a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi vous traitez cet homme de vieux et fruité alors que vous avez la femme. »

L’animatrice a ensuite partagé sa théorie : « Vous savez ce que je pense. Il (Alex) sait au fond de lui que Cassie a évolué un peu trop vite. Et il dit probablement : « Pourquoi dois-je faire toutes ces conneries supplémentaires alors que Diddy t’aurait battu ? Battez-vous de prétendus bébés. Je t’ai arraché les cheveux. Je t’ai menti. Il t’a trompé et il obtient toute cette reconnaissance publique. Tasha a conclu : « Je pense qu’il évalue sa bite à celle de Diddy. Ça doit être ça.

Les utilisateurs de X ont partagé leurs réflexions sur le bœuf qu’Alex est déterminé à réaliser.

Un utilisateur de X a tweeté : « Ce n’est pas Alex Fine qui se moque du fait que Didy soit dans le placard. »

Un utilisateur n’a pas été surpris par les allégations d’Alex, déclarant : « Nous savions tous que Diddy aimait jouer ».

Un autre a ajouté : « J’ai l’impression que des conneries sont sur le point de tomber à propos de Diddy. Curieux de savoir ce que ça pourrait être… »

Quelqu’un d’autre a dit qu’Alex devrait avoir peur après avoir fait des déclarations sur le chanteur de « Act Bad ».

« Diddy va le faire éclater »

Alex a mis une bague à Cassie en août 2019. Il s’est marié deux semaines plus tard lors d’une cérémonie intime à Malibu, en Californie.

Le couple partage deux enfants : ils ont accueilli une fille, Frankie, quelques mois après s’être mariés en décembre 2019 et une deuxième petite fille, Sunny, en mars 2021.

Fine a partagé une douce lettre à ses filles après la naissance de Sunny.

« Je me suis réveillé ce matin avec vous deux et votre maman et j’ai pris un moment pour comprendre que nous avons créé la famille parfaite qui n’est pas parfaite mais qui est remplie de tellement d’amour. »

Alex, tu sembles avoir une vie merveilleuse avec la femme que tu as volée à Diddy. N’ajoutez pas l’insulte à l’injure en faisant à son sujet des commentaires âgistes et homophobes.

Le rappeur est sur une vague d’amour autoproclamée depuis quelques années. Ne le redirigez pas vers le dernier train pour les petits.