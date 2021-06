Le mari de Caroline Crouch assassiné s’est effondré alors qu’il révélait qu’il avait également tué un chiot pour essayer de faire ressembler la scène à un vol

PORTANT un gilet pare-balles et flanqué de flics armés, Charalambos « Babis » Anagnostopoulos a comparu devant le tribunal hier soir après avoir avoué à la police qu’il avait étouffé sa femme britannique Caroline Crouch.

Et le pilote d’hélicoptère formé au Royaume-Uni, âgé de 33 ans, a admis qu’il avait même tué le chiot du couple, Roxy, pour essayer de le faire ressembler à un vol.

YORGOS KARAHALIS

Le tueur Charalambos ‘Babis’ Anagnostopoulos a avoué à la police qu’il avait étouffé sa femme britannique Caroline Crouch, 20 ans[/caption]

Tendu par sa laisse et suspendu à des grilles, la vue de l’animal de compagnie avait choqué les officiers habituellement imperturbables de l’escouade des homicides d’Athènes.

Caroline, 20 ans, a été retrouvée morte dans sa maison familiale le mois dernier dans une banlieue chic de la capitale grecque, après avoir été torturée et étouffée, avec la fille du couple Lydia, 11 mois, à ses côtés.

Au rez-de-chaussée, ligoté et bâillonné avec une chaussette, se trouvait Babis, le mari de Caroline depuis deux ans, qui a déclaré à la police avoir été agressé par un groupe de gangsters albanais.

Il a déclaré qu’il avait été forcé d’écouter pendant que le gang torturait sa femme et pointait une arme sur la tête de leur bébé, la forçant à révéler où ils gardaient de l’argent et des bijoux avant de l’étouffer avec un oreiller.

Il n’avait réussi à tirer la sonnette d’alarme qu’en se tortillant vers un téléphone et en composant un voisin avec son nez.

Mais il y a deux jours, son histoire s’est effondrée, alors que des flics qui avaient toujours eu des soupçons ont confronté Babis avec de nouvelles preuves sensationnelles qui ont confirmé qu’il n’y avait pas de gangsters albanais – il était le tueur.

Médias sociaux – Se référer à la source

Caroline, 20 ans, a été retrouvée morte dans sa maison familiale le mois dernier après avoir été torturée, avec la fille de 11 mois du couple Lydia à ses côtés[/caption]

Moment dramatique

Les données de santé téléchargées à partir de la montre intelligente de Caroline ont montré qu’elle était morte une heure plus tôt que Babis n’avait dit à la police que le gang s’était introduit par effraction, et le compteur de pas de son téléphone montrait qu’il se déplaçait dans l’appartement lorsqu’il a dit qu’il avait été attaché.

Jeudi, un mois après la mort de Caroline, des détectives ont approché Babis alors qu’il assistait à un service commémoratif sur l’île d’Alonnisos, où elle avait vécu avec son père britannique David, un cadre pétrolier à la retraite, et sa mère philippine Susan.

Ils lui ont dit qu’il devait retourner à Athènes immédiatement car il y avait eu une avancée spectaculaire dans l’affaire et les officiers du QG devaient lui parler de toute urgence. Même alors, sachant que le jeu devait être terminé, il ne montra aucune émotion.

Le crime était si choquant que lorsque la nouvelle des aveux de Babis est apparue, la télévision grecque a fait irruption dans la couverture du match de l’Euro 2020 entre les Pays-Bas et l’Autriche. Hier soir, un juge d’Athènes décidait également si Lydia devait être hébergée temporairement dans les services sociaux ou chez les parents de Babis.

Hariklia Theodorou, une conseillère municipale d’Alonnisos qui connaît Babis et Caroline depuis 2000, a raconté en exclusivité au Sun le moment dramatique où la police l’a approché.

Elle a déclaré: «Le service religieux venait de se terminer et tout le monde se rendait au cimetière où Caroline est enterrée pour lui rendre hommage. Babis était là avec Susan mais David était malade et n’était pas là. Je me tenais à côté de Babis et j’étais sur le point de le serrer dans mes bras et de lui présenter, ainsi qu’à Susan, mes condoléances lorsque la police s’est approchée. Ils lui ont dit assez brusquement : « Tu dois venir avec nous à Athènes maintenant ».

«Ils étaient très sévères avec lui et j’ai été surpris, car je pensais qu’il était inhabituel de se comporter de cette façon lors d’un service commémoratif pour un homme qui a perdu sa femme. Les officiers lui ont de nouveau dit que c’était important et que quelqu’un avait été arrêté à l’aéroport d’Athènes qui était lié à l’affaire et qu’il devait quitter l’île et rentrer directement sur le continent.

PA

La vue de l’animal a choqué les officiers habituellement imperturbables de l’escouade des homicides d’Athènes[/caption]

pixel8000

Le pilote d’hélicoptère formé au Royaume-Uni a été retrouvé ligoté et bâillonné avec une chaussette alors qu’il déclarait à la police qu’il avait été attaqué par un groupe de gangsters albanais[/caption]

Un policier grec a déclaré : « Les preuves étaient accablantes et il a tout avoué »[/caption]

« Babis a même dit : « Maintenant ? Je dois partir maintenant? Je ne peux pas aller sur la tombe de ma femme ?’ Mais ils ont insisté. La dernière chose que je vois dans mon esprit est Babis serrant Susan dans ses bras et disant qu’il devait y aller, puis il l’a embrassée et est parti avec la police. Il ne montrait aucune émotion et il devait savoir que la police était sur lui. Maintenant, je me demande si le câlin pour Susan était sa façon de s’excuser pour ce qui allait se passer.

De retour à Athènes, Babis a été interrogé pendant six heures avant de craquer et d’avouer qu’il avait cassé et étouffé sa femme après une dispute au cours de laquelle elle avait menacé de divorcer et d’emmener Lydia avec elle.

Une source policière grecque a déclaré : « Il a essayé de s’en tenir à l’histoire originale, mais après un certain temps, il a su que c’était futile. Les preuves étaient accablantes et il a tout avoué. À la fin, vous avez eu l’impression qu’il était content de s’être déchargé.

Dans des extraits de sa déclaration divulgués aux médias grecs, Babis a révélé comment, malgré l’apparence heureuse, le couple avait régulièrement ramé et même des vacances décisives à Dubaï deux semaines seulement avant sa mort n’ont pas réussi à sauver le mariage.

Il a déclaré: «La nuit où tout s’est passé, nous avons à nouveau eu une violente dispute. Caroline se leva et mit le bébé dans un berceau. Elle criait et je criais en retour.

« Elle a dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle allait partir. À ce moment-là, je l’ai immobilisée et j’ai fermé sa bouche avec mes mains. Je ne sais pas combien de temps. J’étais seul. Je n’avais pas de complice. Quand j’ai réalisé qu’elle était morte, j’ai juste commencé à réfléchir à comment la couvrir, parce que nous avons un bébé et je ne savais pas quoi faire.

Dans d’autres extraits divulgués, Babis a déclaré au procureur : « Je ne voulais pas aller en prison, car je voulais élever ma fille.

PA

Dans des extraits divulgués, Babis a ajouté « Je veux que tout le monde comprenne que ce que j’ai fait après, je l’ai fait pour que Lydia et son père restent ensemble »[/caption]

Textes en colère

« Je me suis attaché. J’ai tout fait parce que quand j’ai réalisé que je l’avais tuée, j’ai pensé à mon enfant. Je veux que tout le monde comprenne que ce que j’ai fait après, je l’ai fait pour que Lydia et son père restent ensemble.

Selon la police, des caméras de vidéosurveillance dans leur appartement ont montré Babis tenant Lydia sur le canapé du rez-de-chaussée à 00h35 alors qu’il échangeait des textes en colère avec Caroline. Moins d’une heure plus tard, la carte mémoire a été retirée, cassée en deux et jetée dans les toilettes pendant que Caroline envoyait un texto à des amis pour leur dire qu’ils avaient ramé et qu’elle le quittait. À un moment donné, elle a même réservé un hôtel.

À 4 heures du matin, la police a déclaré qu’il y avait un bourdonnement d’activité cardiaque sur sa montre intelligente qui, selon eux, était le moment où elle a été assassinée par Babis – et à 4 h 11 du matin, son pouls s’est stabilisé. Pendant les deux heures suivantes, Babis planifia sa dissimulation. Les détectives ont déclaré qu’il avait cassé un loquet sur une fenêtre du rez-de-chaussée, puis ouvert des armoires pour le faire ressembler à un cambriolage, avant d’étrangler leur chiot et de l’accrocher à des balustrades.

Puis, s’attachant les mains et les pieds, il s’est bandé les yeux et a poussé une chaussette dans sa bouche comme un bâillon avant d’appeler les voisins. Ce fut une fin pitoyable pour le style de vie apparemment glamour du couple, Babis travaillant comme instructeur de vol et pilote d’hélicoptère chez Superior Air à Athènes après une formation à Liverpool.

Caroline avait mis ses espoirs de décrocher un emploi dans le marketing en attente après avoir donné naissance à Lydia l’année dernière, à peine 12 mois après leur mariage à Praia Do Canavial au Portugal. Vêtue de blanc et tenant un bouquet, Caroline était l’image du bonheur alors qu’elle tenait la main sur la plage avec l’homme dont elle était tombée amoureuse alors qu’elle était écolière de 16 ans, puis s’est mariée quelques jours après avoir eu 18 ans.

L’année dernière, à l’occasion de leur anniversaire, elle a écrit : « Lorsque vous réalisez que vous voulez passer le reste de votre vie avec quelqu’un, vous voulez que le reste de votre vie commence le plus tôt possible. Joyeux anniversaire mon amour.

Médias sociaux – Se référer à la source

Vêtue de blanc et tenant un bouquet, Caroline a tenu la main de l’homme dont elle était tombée amoureuse alors qu’elle était écolière de 16 ans, puis s’est mariée à 18 ans.[/caption]

Mais à peine un an plus tard, elle a été tuée par l’homme qui a lui-même utilisé la même photo pour lui rendre hommage lors de ses funérailles, en écrivant : « Ensemble pour toujours. Bon voyage mon amour.

Mais hier après-midi, moins de 24 heures après ses aveux, il y a eu une violente réaction contre lui alors que plus de 50 000 personnes avaient posté sous la photo ce qu’elles pensaient de lui.

Alexander Kopsialis a écrit: « Penser que nous avons été tellement émus par votre message et que maintenant la vraie vérité et l’horreur ont émergé. »

Haralika a déclaré: «Même maintenant, je ne peux toujours pas l’accepter – j’ai l’impression que je devrais être en colère contre Babis pour ce qu’il a fait à la pauvre douce Caroline et comment il a quitté ses parents, ils ont le cœur brisé. Je les connais tous les deux depuis des années et je ne vois toujours pas ce qui a poussé Babis à faire ce qu’il a fait.

Le maire de la région, Vafinis Petros, a déclaré au Sun : « Cela nous a tous très durement touchés. Tout le monde sur l’île adorait Caroline, et sa mère et son père sont dévastés.

« D’abord, ils ont perdu leur fille et maintenant ils ont découvert qui était responsable. Qui sait ce qui se passe à huis clos mais d’après ce que j’ai entendu, Caroline était très bouleversée.

Tim Stewart

L’année dernière, à l’occasion de leur anniversaire, Caroline a écrit un hommage affectueux à son mari.[/caption]

Rex

Le maire local Vafinis Petros a déclaré au Sun: » Qui sait ce qui se passe à huis clos, mais d’après ce que j’ai entendu, Caroline était très contrariée « [/caption]





«Elle était à la maison avec un bébé et n’avait que 19 ans alors que tous ses amis s’amusaient.

« Quand la nouvelle a éclaté, il y a eu des rumeurs selon lesquelles c’était peut-être quelque chose de plus sinistre, mais nous voulions tous croire que ce n’était pas le cas, et maintenant nos craintes se sont confirmées.

« Son mari travaillait toujours et elle était à la maison avec le bébé et je pense que les choses n’ont fait qu’empirer et ils ont commencé à ramer. J’ai entendu dire qu’il y avait des problèmes et des pressions, mais personne ne s’y attendait.