Le mari de Caroline Crouch accusé de son meurtre après avoir avoué aux flics qu’il l’avait tuée et non des cambrioleurs

Le mari de CAROLINE Croupton a été accusé de son meurtre après avoir avoué aux flics qu’il l’avait tuée, pas des cambrioleurs.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a admis l’avoir étouffée à mort après plus de huit heures d’interrogatoire dans le département des homicides du siège de la police d’Athènes.

Les flics ont passé des semaines à rechercher les criminels albanais fictifs qui, selon Babis, s’étaient introduits par effraction chez lui et avaient étranglé sa femme à mort.

« Le coupable est son mari de 33 ans qui a avoué l’acte », ont déclaré les autorités dans un communiqué publié hier à 21h36, heure locale.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » après avoir mis en scène la scène de crime élaborée et avoir suivi la mascarade malade en tant que veuf en deuil pendant plus d’un mois.

Le pilote d’hélicoptère en disgrâce a même NOYÉ le chien de la famille et suspendu son corps à une rampe d’escalier pour le blâmer sur les cambrioleurs et renforcer son histoire, ont déclaré les enquêteurs.

Selon les rapports, Babis a fini par s’effondrer en disant : « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

«Elle m’a poussé et m’a frappé. Mon jugement s’est brouillé, je l’ai étranglée puis j’ai mis en scène le braquage.

La police avait apparemment soupçonné Babis sur la base d’un barrage de nouvelles preuves, mais pour qu’il ne «prenne pas peur», a accepté sa demande de rester sur l’île grecque d’Alonissos – où Caroline a été enterrée en mai – afin qu’il puisse assister à un mémorial. service en son honneur mercredi.

Certaines des nouvelles preuves provenaient du propre téléphone portable du pilote, car la police a révélé qu’une application avait suivi ses pas répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il avait prétendu avoir les yeux bandés et ligoté par les voleurs présumés.

Il a été découvert que la carte mémoire de la caméra de sécurité de la maisonnette partagée par le couple avait également été retirée à 1 h 20 du matin – alors qu’il avait affirmé que les voleurs avaient fait irruption dans la maison plusieurs heures plus tard.

La montre connectée de Caroline a enregistré que son cœur avait cessé de battre des heures avant qu’Anagnostopoulos ait affirmé qu’elle avait dû être assassinée.

« C’était un acteur de premier plan… l’une des dernières choses qu’il a faites sur Alonissos a été de serrer dans ses bras la mère de Caroline et de lui dire qu’il allait à Athènes pour identifier un suspect », a déclaré un flic au Sun Online.

Le pilote d’hélicoptère, qui avait 12 ans de plus que son épouse étudiante, a été détenu dans les cellules du siège central de la police grecque la nuit dernière.

Il a fallu 37 jours à la police pour résoudre l’affaire, les enquêteurs ayant suivi une multitude de lignes d’enquête ratées sur la base du témoignage de Babis.

« Cela restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières décennies », a déclaré une source.

Les médias locaux ont rapporté que parmi les preuves que la police avait de l’altercation, il y avait une tentative de Caroline de se réserver un hôtel avec leur petite fille la nuit du crime.

Dans un SMS trouvé sur le téléphone de Caroline, il était devenu évident que l’étudiante avait effectivement menacé de quitter l’homme qu’elle avait rencontré pour la première fois à l’adolescence quelques heures avant son propre meurtre.

Le pilote sera traîné devant les tribunaux aujourd’hui mais devrait demander un sursis de 48 heures pour préparer sa défense avec des avocats.

« Un interrogatoire de huit heures »

Le pilote avait tué le Britannique devant sa fille de onzième mois qu’il avait bercée dans ses bras lors des funérailles de Caroline à Alonissos, où elle avait été élevée après le déménagement de ses parents sur l’île.

Les médias locaux ont rapporté que des sources policières ont affirmé que Babis avait avoué après plus de « huit heures d’interrogatoire ».

« Les preuves à la disposition de la police étaient telles qu’elle ne pouvait pas les refuser », ont indiqué les sources.

« Selon les premières informations, le pilote de 32 ans affirme que sa jeune femme lui a dit quand elle était déterminée à prendre l’enfant et à le quitter. »

police grecque tweeté hier : « Enquête sur l’homicide d’un natif de 20 ans qui a eu lieu le 11 mai 2021, à Glyka Nera.

« L’agresseur est son mari de 33 ans, qui a avoué son acte. »

Crouch, 20 ans, a été torturée et tuée devant sa fille de 11 mois dans sa maison d’une banlieue chic d’Athènes le 11 mai.

Hier, nous avons révélé que Babis avait été emmené par la police pour donner un nouveau témoignage après une percée dans l’enquête sur le meurtre.

La police s’est rendue en hélicoptère sur une île grecque où Anagnostopoulos pleurait avec des proches pour partager la nouvelle.

Selon des informations locales, la police l’a approché discrètement à la suite d’un service commémoratif et lui a demandé de retourner à Athènes avec eux.

Dans la première déclaration officielle de la police en cinq semaines, ils ont confirmé que le pilote de 32 ans était interrogé au département des homicides de la préfecture de police de la capitale.

« Le mari de la victime à Nea Glyka se trouve au département des homicides du quartier général de la police, afin d’être interrogé en tant que seul témoin oculaire à la suite de nouvelles données issues de l’enquête », indique le communiqué.

Un flic a décrit le développement comme « un possible changeur de jeu ».

« Les nouvelles découvertes lui seront présentées », a déclaré la source à Sun Online.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

« Il sera appelé à répondre à des questions pertinentes à la lumière de ce nouveau développement. »

Des sources policières ont déclaré qu’il y avait « trois conclusions d’intérêt » dans l’enquête.

L’un implique les cartes mémoire dans les caméras de vidéosurveillance de la maison.

Il a déjà été rapporté que le gang avait retiré les cartes avant de s’introduire.

Deuxièmement, les données semblent montrer une activité sur le téléphone portable de Babis au moment où il aurait eu les yeux bandés et attaché au lit.

Troisièmement, les données de la montre connectée de Caroline – qui surveillait automatiquement son pouls – « ne se rapportent pas à la chronologie des événements telle qu’elle a été donnée dans le témoignage précédent de son mari », a ajouté le flic.

Les médias locaux ont déclaré que la police était plus proche que jamais de traquer le tueur, bien qu’ils n’aient pas précisé.

La police grecque a été critiquée pour avoir mis trop de temps à faire une percée.

Les suggestions selon lesquelles le pilote figure sur une liste de suspects potentiels ont jusqu’à présent toujours été repoussées.

Le 4 juin, il est apparu qu’aucun ADN n’avait été trouvé sous les ongles de Caroline dans un autre coup porté à la pendaison des voleurs sadiques qui ont torturé la mère.

Pendant ce temps, des appels se sont également multipliés le 4 juin pour la psychologue qui dit avoir traité Caroline pour prouver qu’elle est une praticienne certifiée.





L’Association des psychologues grecs a donné deux jours à Eleni Mylonopoulou pour fournir des documents prouvant qu’elle est médecin agréé après avoir choqué la profession en parlant ouvertement du couple à la télévision.

Le médecin formé en Roumanie fait partie de l’éventail de témoins qui ont jusqu’à présent témoigné devant la police.

L’étudiante britannique aurait été soignée par Mylonopoulou après son accouchement.