Le mari de Caroline Crouch a placé leur petite fille hurlante à côté de son cadavre dans un complot malade pour organiser un cambriolage

CAROLINE Croupton a été assassinée et sa petite fille placée à côté du cadavre par son père afin de couvrir le meurtre, selon la police grecque.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a été arrêté par la police jeudi après avoir avoué avoir tué Crouch, 20 ans, dans un accès de rage.

Le pilote grec a déclaré à la police qu’il avait « supplié » les intrus qui étaient entrés par effraction dans la maison de ne pas nuire à sa famille quelques instants avant d’étrangler Crouch à mort devant leur bébé de 11 mois.

Cependant, un examen des appareils mobiles du couple, un fitbit et une caméra a révélé des incohérences dans l’histoire d’Anagnostopoulos.

L’homme a affirmé qu’il avait été ligoté par des voleurs, mais la police affirme qu’il s’est déplacé dans la maison au moment du cambriolage, se précipitant du grenier au sous-sol, selon Sky News.

L’enquêteur grec Nikos Rigas a déclaré à la télévision d’État qu’Anagnostopoulos avait « essayé de créer une scène de crime… qui semblait convaincante ».

« Le chien a été tué et son bébé a été placé à côté du corps de la mère assassinée », a déclaré Rigas.

Lydia, la fille du couple, n’a pas été blessée et est maintenant sous la garde de l’État alors que les tribunaux décident qui doit s’occuper de la petite fille.

La fille du couple était soignée par son père jusqu’à ce qu’il soit accusé d’avoir étranglé sa femme et tué leur chien mercredi.

Un juge est maintenant invité à décider si les proches de sa mère à Alonissos s’occuperont d’elle ou si la famille d’Anagnostopoulos devrait le faire.

Le pilote a été informé par son jeune frère Fotis, qu’il n’avait de sympathie que pour les parents de Caroline, Susan et David.

Le frère de Babis est resté à Alonissos, l’île idyllique où Caroline a passé la majeure partie de sa vie après l’installation de ses parents en Grèce, pour « conforter ses parents ».

Un ami de l’île a déclaré à SunOnline : « Il est en état de choc et complètement bouleversé. Toute sa sympathie va à Susan et David. Il ne veut rien avoir à faire avec son frère. »

L’inculpation de Babis pour le meurtre brutal de sa propre femme aurait eu un effet dévastateur sur sa famille, des membres très respectés dans leur profession : son père est architecte et sa mère enseignante.

Hiraklia Thoedorou, une amie proche de la mère philippine de Caroline, a déclaré aux médias grecs : « Si vous connaissiez leurs parents, ils sont comme des saints, très instruits.

« Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Babis et Fotis étaient tout pour eux. Ils leur ont tout donné. »

Les parents s’occupent de Lydia, la fille de onzième mois de Caroline, depuis le 11 mai, mais maintenant un procureur de la République a été chargé de décider à qui confier la garde de l’enfant.

Anagnostopoulos, qui a placé le bébé à côté de sa mère après l’avoir étranglée, a déclaré via son avocat grec que sa « première préoccupation est notre enfant Lydia et son bien-être dans nos familles », faisant référence à ses parents et à ceux de Caroline.

L’héli-pilote est actuellement détenu dans les cellules de détention du septième étage du quartier général de la police d’Athènes, qui compte 12 étages.

Son avocat Vassilis Spryou a déclaré que la seule préoccupation de son client était que sa fille reconnaissait qu’il avait exprimé ses craintes que la petite fille finisse par être prise en charge par une autre famille et qu’il puisse « la perdre ».

« La seule chose qui l’intéresse, c’est son enfant », a-t-il déclaré à Skai News.

« Sa principale préoccupation est l’avenir de son enfant parce qu’il a entendu différentes choses à propos de son enfant allant dans une famille d’accueil, qu’il la perdrait de sa vie. »

Spyrou a révélé que les deux familles étaient en conversation « et d’accord » sur l’avenir de la petite fille et que les parents de Babis voulaient élever Lydia.

David, le père de Caroline, a de graves problèmes de santé et est confiné à la maison depuis des années.

S’adressant à Open TV, le deuxième avocat du pilote, Alexandros Papioannides, a insisté sur le fait que le meurtre de Caroline n’avait pas été prémédité.

Il a déclaré: « Le meurtre n’était pas prémédité et il n’y a eu aucune implication d’une tierce personne.

« Personne ne sait pourquoi il a fait ça. Les mots sont très insuffisants pour exprimer ce qu’il m’a dit. Il a exprimé son amour pour la famille de Caroline et a dit désolé. »

Au cours d’une interview, il a raconté aux policiers du meurtre comment Caroline « secouait » alors qu’il appuyait sur « le poids de mon corps » alors que son visage reposait sur l’oreiller, rapporte Protothema.

Il leur a également dit qu’il avait réussi à attacher ses mains derrière ses jambes et qu’il avait ensuite « attaché mes jambes aux planches du lit ».

Auparavant, il avait été révélé que la kickboxeuse ceinture noire Caroline avait combattu son mari pendant dix minutes avant sa mort.

Babis a passé plus d’un mois à affirmer que sa femme avait été victime d’un gang de voleurs albanais qui avait fait irruption dans la maison du couple à Glyka Nera, près d’Athènes.

Le pilote d’hélicoptère a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Des flics se sont rendus sur l’île d’Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu et lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

Il est rapporté qu’il a dit aux flics qu’il avait « paniqué » lorsqu’il a réalisé qu’il avait tué Caroline après l’avoir maintenue au lit alors que le couple se disputait tard dans la nuit.

Il a également déclaré qu’il envisageait de cacher son corps dans le but d’induire la police en erreur et a affirmé qu’il l’avait fait parce qu’il ne voulait pas que sa fille grandisse sans parents.

Il a même admis avoir tué le chiot de la famille afin de rendre la scène du crime plus plausible.

Pendant ce temps, des entrées déchirantes du journal de Caroline ont révélé la relation troublée du couple et que la jeune maman prévoyait de quitter Babis depuis longtemps.

La mère abasourdie de Caroline a admis qu’elle ne soupçonnait pas le mari de sa fille « une seconde ».

Babis est arrivé au tribunal hier, portant un gilet pare-balles et a été inculpé d’homicide volontaire et de maltraitance animale ainsi que de fausses accusations.

Il est toujours détenu au siège de la police hellénique d’Attique et devrait présenter sa défense mardi.

