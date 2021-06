Le mari de CAROLINE Croupton « a organisé le cambriolage dans une tentative tordue de garder la garde de leur petite fille après avoir tué la mère britannique.

Babis Anagnostopoulos, qui a avoué hier avoir tué sa femme de 20 ans après qu’elle « se soit juré de partir avec leur bébé », a déclaré aux flics qu’il « ne voulait pas aller en prison parce qu’il voulait élever sa fille ».

« J’ai essayé de la réveiller mais elle ne bougeait pas, dit-il, Thème Proto rapports.

« Qu’arriverait-il à mon enfant ? J’ai pensé à cacher son corps.

« J’ai dû blesser le chien aussi pour que cela soit plausible. Personne ne croirait que j’avais blessé le chien.

« Je veux que tout le monde comprenne que tout ce que j’ai fait après, c’était pour que Lydia ne perde pas son père aussi. »

L’homme de 33 ans, qui a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police, joue le rôle du veuf en deuil depuis des semaines après avoir mis en scène la scène de crime détaillée et avoir fait poursuivre par la police un gang fictif de criminels albanais. .

Il n’a même pas hésité à serrer dans ses bras la mère de Caroline quelques heures avant d’avouer le meurtre.

Il a admis avoir étouffé Caroline à mort après plus de huit heures d’interrogatoire dans le département des homicides du siège de la police d’Athènes.

Selon les rapports, Babis s’est effondré pendant l’interrogatoire en disant : « Je l’ai tuée, je vais tout vous dire en détail.

« Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

«Elle m’a poussé et m’a frappé. Mon jugement s’est brouillé, je l’ai étranglée puis j’ai mis en scène le braquage.

« Il a commencé à parler parce qu’il s’est rendu compte que nous savions tout, a déclaré un policier Thème Proto.

« Nous n’avons même pas eu à présenter de preuves provenant du téléphone portable, des appareils photo ou de la montre connectée de Caroline.

« C’était comme s’il voulait se confesser pour se sentir soulagé. »

Le pilote de 33 ans a comparu devant le tribunal plus tôt dans la journée, portant un gilet pare-balles et a été officiellement inculpé d’homicide volontaire et de maltraitance animale.

Il a demandé une prolongation du délai qui a été acceptée et il devrait présenter sa défense mardi.

La police avait apparemment soupçonné Babis sur la base d’un barrage de nouvelles preuves.

Des policiers se sont rendus en hélicoptère sur l’île grecque d’Alonnisos où Anagnostopoulos pleurait avec des proches.

Selon des informations locales, la police l’a approché discrètement à la suite d’un service commémoratif et lui a demandé de retourner à Athènes avec eux.

Une application sur le téléphone du pilote a suivi ses pas répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il avait prétendu avoir les yeux bandés et ligoté par les prétendus cambrioleurs.

La police avait également découvert que la carte mémoire de la caméra de sécurité de la maison du couple avait également été retirée à 1 h 20 du matin – alors qu’il avait affirmé que les voleurs avaient fait irruption dans la maison plusieurs heures plus tard.

La montre connectée de Caroline a enregistré que son cœur avait cessé de battre des heures avant qu’Anagnostopoulos ait affirmé qu’elle avait dû être assassinée.

Les officiers ont déclaré que le couple s’était disputé avant le meurtre, car un échange de SMS montrait que l’un avait qualifié l’autre de « stupide ».

Il a fallu 37 jours à la police pour résoudre l’affaire, les enquêteurs ayant suivi une multitude de lignes d’enquête ratées sur la base du témoignage de Babis.

La police grecque a été critiquée pour avoir mis trop de temps à faire une percée.

« Cela restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières décennies », a déclaré une source.

Crouch, 20 personnes tuées devant sa fille de 11 mois dans sa maison d’une banlieue chic d’Athènes le 11 mai.





