Le mari de Bridget Fonda, Danny Elfman : tout ce qu’il faut savoir sur son partenaire de vie

Bridget Fonda est mariée à son mari Danny Elfman depuis 2003. En savoir plus sur leur relation de longue date ici !

Brigitte Fonda, 58 ans, n’est plus apparue au cinéma ou à la télévision depuis 2002 (son dernier rôle était dans le téléfilm Reine des Neiges), elle était un pilier du cinéma des années 90 après avoir connu un succès grand public dans les années 90 en apparaissant dans Le Parrain Partie III. Tout au long de la décennie, Bridget a joué dans des tonnes de films qui sont devenus des classiques, comme Quentin Tarantinodrame policier Jackie Brown. Elle est également apparue dans la comédie Simple en 1992 et le film d’horreur de 1999 Lake Placid.

le mari de Brigitte, Danny Elfmann, est avec l’actrice depuis longtemps, puisque le couple s’est marié en 2003. En savoir plus sur le partenaire de vie de Bridget ici !

Qui est Danny Elfman ?

Danny Elfman, né le 29 mai 1953 à Los Angeles, en Californie, dans une famille d’origine juive polonaise et juive russe. L’homme de 68 ans est un compositeur, chanteur et auteur-compositeur devenu célèbre dans les années 1980 avec la nouvelle vague Oingo Boingo. Réalisateur Tim Burton et acteur Paul Rubens, étant un fan du groupe, a invité Danny à travailler comme compositeur sur La grande aventure de Pee-wee (1985). Bien qu’il n’ait pas encore été formellement formé pour composer pour des films, Tim lui a fait confiance pour le projet. Cela a fini par bien marcher pour le nouveau compositeur, qui a ensuite continué à travailler avec le réalisateur sur seize autres films, dont Edward Scissorhands, Charlie et la chocolaterie, et Alice au pays des merveilles.

Danny a également écrit de la musique pour des films comme Hommes en noir et le Cinquante Nuances de Grey films de franchise et a également été nominé quatre fois pour un Oscar, mais a remporté deux Emmy Awards, un Grammy et le Disney Legend Award 2015.

L’histoire de Danny et Bridget ensemble

Bien que Danny et Bridget travaillent tous les deux dans le show business, ils sont tous les deux incroyablement privés et aiment rester à l’écart des projecteurs. Ce que nous savons, c’est que le couple s’est marié en novembre 2003. En 2020, le couple a vendu ses deux manoirs à Los Angeles pour déménager à la campagne et vivre une vie plus calme, mettant leurs propriétés respectives sur le marché pour 8,8 millions de dollars et 5,8 millions de dollars. , par le le journal Wall Street. Même si le couple ne prévoyait pas de vendre leurs maisons, le coronavirus a définitivement tout changé.

Même si nous ne savons pas grand-chose de leur vie de famille à la maison, nous savons que Danny a marqué le film de 1998 Un plan simple, qui mettait en vedette Bridget.

À quoi ressemble leur vie de famille ?

Bridget et Danny partagent un fils, Oliver, né en 2005. Tout comme ses parents, Oliver aime rester à l’écart des projecteurs et garder les choses assez discrètes avec sa famille.