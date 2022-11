Le mari de Bhagyashree, Himalay, subit une opération ” majeure ” à l’épaule, la star du Maine Pyar Kiya partage une vidéo

Le mari de Bhagyashree, Himalay Dasani, a subi une opération ” majeure ” à l’épaule, et l’actrice a tenu ses fans informés via ses réseaux sociaux. Sur son Instagram, Bhagyashree a publié une vidéo “avant et après l’opération”. Dans la vidéo, nous avons pu voir un Himalaya motivé faisant preuve de courage avant de se diriger vers l’opération.

L’actrice a capturé les moments “avant l’opération” et “après l’opération”, et elle a envoyé un message clair sur le fait d’obtenir le bon traitement de la part des bonnes personnes au bon moment. Tout en partageant la vidéo, Bhagyashree a écrit : “Une opération chirurgicale majeure de l’épaule droite qui a duré près de 4,5 heures. Les fractures guérissent, les déchirures doivent être suturées, les tendons réfractés doivent être serrés… il est important d’aller voir le bon médecin à le bon moment. On nous a dit qu’il irait bien dans une journée… et nous ne pensions pas que cela pouvait être possible.. mais grâce aux installations médicales et aux soins post-opératoires du Dr Gautam Tawari et de son équipe de @ L’opération du mari de l’hôpital nanavati s’est bien déroulée… et maintenant en convalescence. La raison de partager ceci est que les gens comprennent que même dans une opération aussi importante, la récupération peut être rapide et fluide.”

Dans un autre article de carrousel, l’actrice a partagé l’amélioration de la santé de son mari et a remercié les médecins et les autres membres du personnel médical. Discutant davantage de la chirurgie qui a eu lieu et de la raison pour laquelle cela s’est produit à ce stade, Bhagayshree a ajouté : “Mon mari est de retour en train de sourire ! La chirurgie en trou de serrure pour le muscle de la coiffe des rotateurs de l’épaule a été expliquée. C’était une déchirure de 3 cm qui devait être recousue. Le rotateur Le brassard est responsable du mouvement de votre bras… la seule articulation qui vous donne une rotation à 360°. Lorsque les tendons et les muscles qui se maintiennent se déchirent, le sang irrigué au bras diminue et le bras peut perdre un mouvement complet Dr.Gautam Tawari de @nanavatihospital explique ce qu’il fallait faire.”

En parlant des artistes, ces deux-là ont été aperçus en train de participer à l’émission de téléréalité Smart Jodi. Leurs enfants Abhimanyu Dasani et Avantika Dasani sont aussi des acteurs. Abhimanyu a été vu pour la dernière fois dans la comédie romantique Nikamma.