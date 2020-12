Le mari de Dame Barbara Windsor, Scott Mitchell, a fait sa première apparition publique depuis sa mort tragique.

Scott a participé aux 1 Million Minutes Awards de Good Morning Britain pour remettre un prix nommé en l’honneur de Barbara à un soignant.

La légende d’EastEnders est décédée la semaine dernière à l’âge de 83 ans après avoir combattu la maladie d’Alzheimer.

Pendant la comparution, il est devenu ému en parlant des derniers jours de la vie de Barbara.

Présentant à l’aidant Nassrat Bi le Prix Dame Barbara Windsor, Scott, qui faisait partie du jury, a qualifié le soutien des soignants dans les derniers jours de Barbara de «soulagement» énorme et les a remerciés pour le travail qu’ils accomplissent.















Scott a déclaré: « J’ai été impliqué dans le jugement de cette année, comme je l’étais l’année dernière, et je pense qu’en ce qui concerne vous et votre histoire, rien n’aurait pu être plus émouvant pour moi à ce moment-là parce que je sais que vous aidez les gens en soins palliatifs. et leurs familles.

«Et c’est exactement ce qui arrivait à Barbara et c’était exactement ce qui m’arrivait.

«J’ai lu votre histoire et la compassion et l’altruisme dont font preuve les soignants comme vous sont au-delà de mesurables, en ce qui me concerne.









«C’est incroyable et je ne pense pas qu’il y ait assez de mots pour vous.

«Je sais ce qu’il faut, maintenant, pour s’asseoir à côté de quelqu’un en fin de vie et avoir juste des mots réconfortants et rassurants de la part des soignants.

« Pour voir votre proche être réconforté et soigné, ainsi que le soulagement que vous apportez et le soutien à la famille, vous ne saurez jamais ce que signifie pour vos proches de faire partie de ce processus et d’être inclus et pris en charge en tant que ainsi que la personne qui arrive à la fin de sa vie avec la maladie. «







Nassrat, qui travaille dans les soins palliatifs de fin de vie, a perdu son propre père à cause d’un coronavirus pendant la pandémie mais est rapidement retournée au travail.

Scott a admis qu’il ne savait pas s’il était prêt à remettre le prix après sa perte, mais qu’il voulait honorer Nassrat.

Il a poursuivi: «Je ne sais pas quoi vous dire à part ‘merci’ pour votre courage et votre compassion.







«Je sais que Barbara aurait adoré quelqu’un avec ces qualités et je ne peux pas croire qu’il y a seulement une semaine, elle était toujours là et maintenant elle ne l’est plus.

«Il y a le cercle de la vie. Je ne pense pas que je puisse encore le croire pour être honnête avec toi.

«Je veux vous dire une autre chose à propos de votre histoire, qui m’a donné le courage aujourd’hui de faire cette vidéo pour vous.







«C’est à ce moment-là qu’on m’a posé la question, j’ai dit que je pensais que je serais trop émotif, trop en état pour pouvoir le faire.

«Je me souviens de la partie de votre histoire où votre propre père était décédé de Covid, et mes condoléances à vous, et après une très courte période de congé, vous avez insisté pour retourner directement au travail, pour prendre soin des autres et prendre soin de leur familles et je ne pense pas qu’il y ait une qualité ou un acte plus noble que cela.

«Je vous envoie tout mon amour et mes remerciements pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites.







« Alors que Dieu vous bénisse et merci et félicitations et s’il vous plaît continuez à faire le travail que vous faites parce que sans des gens comme vous Nassrat, nous serions très seuls et effrayés dans nos moments difficiles. »

Nassrat a déclaré: « C’est un moment doux-amer. Je voudrais offrir mes condoléances à la famille et aux amis de Dame Barbara Windsors, qui ont perdu un moment spécial.

« Dame Barbara Windsor était une icône qui a travaillé sans relâche pour mettre en évidence et faire connaître la démence chez les personnes âgées. »







Elle a ajouté: « Je suis perdu pour les mots. »

Avant de mourir, Barbara vivait dans une maison de retraite.

Scott a annoncé en 2018 que Windsor avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

* Good Morning Britain diffusé sur ITV en semaine à partir de 6h Pour promettre votre soutien aux 1 Million Minutes Awards de GMB, rendez-vous sur: ITV.com/1MillionMinutes