Le mari de Barbara Windsor affirme que son fantôme hante toujours leur maison et révèle son souhait déchirant avant la mort

Le mari de BARBARA Windsor a affirmé que le fantôme de la défunte actrice hante toujours leur maison.

Barbara Windsor a eu une vie pleine de réalisations à l’écran et hors écran. Des films Carry On à succès et très appréciés, à plus de vingt ans à Albert Square en tant que Peggy Mitchell.

Darren Fletcher – Le soleil

Getty

Le couple était marié depuis 27 ans et Scott était là quand Barbara luttait contre la maladie d’Alzheimer[/caption]

L’actrice emblématique est malheureusement décédée en 2020, à l’âge de 83 ans après avoir lutté contre la maladie d’Alzheimer.

Le mari de Barbara, Scott Mitchell, qui a été marié à Barbara pendant 27 ans, a parlé de la mort de sa femme bien-aimée sur le podcast Soap From The Box.

Scott a dit qu’il sentait toujours Barbara à ses côtés et a insisté sur le fait qu’il y a certains moments dans la maison où il sait qu’elle est présente.

Il a poursuivi en décrivant la sensation comme “merveilleuse”, en disant que sa peau picotait et s’animait et qu’il pouvait sentir qu’il n’était pas seul.

En savoir plus sur Barbara Windsor CONTINUER DE RENCONTRER Barbara Windsor m’a parlé de ses nombreux amants… et voulait que je m’amuse AMOUR DURABLE Un écart d’âge de 27 ans a fait dire aux trolls que j’étais avec Babs pour son argent, dit Scott

Scott a déclaré: “Je vais regarder une photo d’elle et juste sentir quelque chose, je sais qu’elle est là.

“Elle m’a toujours dit, même avant la démence : ‘Écoute mon amour, je vais passer en premier parce que c’est comme ça que ça se passera entre toi et moi. Quand je pars, je veux que tu aies le cœur brisé, que tu pleures, tout va bien.

“‘Mais quand tu auras surmonté tout ça, promets-moi que tu auras la meilleure vie de tous les temps parce que c’est ce que j’ai fait’. Je sais que c’est ce qu’elle veut pour moi. Je sais que quoi que je fasse, elle me méprisera, ne voulant que de bonnes choses pour moi.

Le veuf a également parlé franchement de l’amour de sa défunte épouse pour Amy Winehouse, affirmant qu’elle était devenue une “visiteuse régulière” de leur maison, parfois seule, parfois avec un ami.

Scott a partagé: “J’espère que c’est parce qu’elle se sentait en sécurité ici. Elle proposait toujours d’aider Barbara à apprendre ses répliques, elle adorait ça.

«Je crois qu’Amy se sentait en sécurité ici. C’étaient toutes les deux des dames qui étaient constamment arrêtées et reconnues.





Il a ajouté: «Au moins, ils pourraient s’asseoir ici dans notre maison et ne pas s’inquiéter de cela, juste bavarder comme des gens normaux. C’était tout simplement charmant. C’était très spécial.

Scott, qui a épousé Babs en 2000, a soigné la star de Carry On et EastEnders tout au long de sa longue bataille contre la démence.

Bien qu’il ait passé cinq jours au chevet de Barbara dans la maison de retraite, il a révélé: “Je n’étais pas avec elle à son dernier souffle.”

Appuyez sur l’appareil photo