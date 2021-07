LITTLE People, Jeremy, le mari de la star de Big World, Audrey Roloff, a été critiqué pour avoir utilisé son téléphone alors qu’il conduisait avec son bébé sur ses genoux.

Jérémy, 30 ans – qui partage sa fille Ember, 3 ans, et son fils Bode, 1 ans, avec Audrey, 29 ans – a été accusé d’avoir mis ses enfants en danger dans une vidéo partagée sur Instagram.

8 Le mari d’Audrey Roloff, star de Little People et Big World, Jeremy, s’est fait arnaquer pour avoir utilisé son téléphone en conduisant avec son fils, 1 an, sur les genoux

Ember fila derrière la jeep, Jeremy conduisant lentement avec Bode qui n’était pas attaché.

Une personne s’est déchaînée : « Je sais qu’il allait lentement, mais j’étais sur votre téléphone en conduisant et en tenant votre bébé !

« Je suis surpris qu’elle publie cela, mais je suis sûr que ses fidèles ne l’appelleront pas à ce sujet. »

Un autre a déclaré: « En plus de mener une meute de petits enfants à vélo. »

8 Audrey a partagé la vidéo à la surprise de plusieurs de leurs followers

8 Les enfants faisaient du vélo derrière la jeep

Un autre a réagi : « Ils vivent vraiment dans leur petit monde, n’est-ce pas ?

« Bien sûr, il serait au téléphone avec un enfant sur ses genoux au volant d’un véhicule qui pèse des tonnes avec de petits enfants le suivant de près.

« Mais le publier est juste incroyablement sourd et montre à quel point ils se considèrent grands et puissants. »

Il vient peu de temps après Audrey a attaché Bode à sa poitrine en skiant.

8 Audrey Roloff est allée skier avec son fils de 1 an Bode sur sa poitrine Crédit : Instagram

Elle a ensuite mis en ligne une vidéo récapitulative de sa journée de divertissement en famille, qui a offert aux fans de regarder de plus près Ember sur ses propres skis tout en portant un casque bleu et un bébé Bode attaché à la poitrine de sa mère, sans casque.

La double dose de danger possible a indigné les fans, beaucoup commentant la publication pour critiquer Audrey pour être « imprudente » et « si dangereuse ».

le LPBW la star a joyeusement sous-titré son message: « C’est la deuxième fois qu’Ember sur des skis et elle s’éclate »

«Je ne peux pas croire à quel point elle s’est améliorée! De plus, ce harnais était tellement embrayage👌🏻et a même une petite pochette à l’arrière pour des collations en télésiège🙌🏻

Elle a ajouté: « Et oui, j’ai parcouru un peu la pente des lapins avec Bode dans le porte-bébé juste pour pouvoir lui dire qu’il était sur des skis quand il en avait un un jour 😜

« Il a dormi pendant toute l’expérience, mais nous avons des œillets❤️ »

Essayant d’apaiser une partie de la colère qui lui arrivait, Audrey a inclus un « contexte » dans le message.

8 Les fans ont critiqué la mère de deux enfants pour avoir fait quelque chose de «si dangereux» Crédit : Instagram

8 Ils ont qualifié « d’horrible » qu’elle sorte son jeune fils dans une telle position Crédit : Instagram

Elle a expliqué: « Je suis plus confiante sur les skis que je porte Bode dans les escaliers de notre maison. »

Cela n’a fait que bouleverser encore plus les fans, l’un d’eux notant que même si elle pouvait être satisfaite de ses compétences sur les skis, elle ne pouvait pas contrôler ceux qui l’entouraient, qui pourraient être des débutants et pourraient éventuellement s’écraser sur elle et Bode.

L’idée que Bode pourrait également faire perdre l’équilibre à Audrey en skiant, car elle est probablement habituée à ne faire de la descente qu’en solo, a également été évoquée.

Un autre l’a réprimandée en écrivant : « C’est faux et horrible à bien des égards et cela prouve simplement que vous vous souciez des médias sociaux et non de vos enfants ! Pour une fois faites passer vos enfants avant votre contenu ! Tout simplement horrible.

8 Audrey a déclaré qu’elle se sentait «confiante» dans ses capacités de ski Crédit : reportez-vous à la légende

8 Adeptes de Little People, les parents de Big World ont dit qu’elle ne pouvait pas contrôler ceux qui l’entouraient, cependant Crédit : Instagram

D’autres en ont profité pour exprimer sa désapprobation de se faire vacciner contre le Covid.

Ils ont dit que cela n’avait aucun sens pour eux qu’elle soit nerveuse à propos des risques associés à cela, mais pas à « attacher votre bébé à votre poitrine sans casque et à skier sur une colline ».

Alors que les fans l’appelaient pour ne se soucier qu’apparemment de ses réseaux sociaux et de rien d’autre, la belle-soeur d’Audrey Isabel Roloff l’a récemment claquée pour quelque chose de similaire.

La femme de Jeremy a refusé de parler de la violence au Capitole plus tôt ce mois-ci parce qu’elle n’allait pas subir de « pression » pour parler de quelque chose simplement parce qu’elle est une « influenceuse ».

Isabel a contesté cela et l’a apparemment critiquée pour être restée silencieuse à ce sujet, en utilisant une citation sur son Instagram pour le faire : t.

Isabel a également partagé un article pour les « influenceurs », comme Audrey s’appelait elle-même, sur une « liste de sujets qui ne sont pas politiques » et a ajouté son propre « ameennnnnn » pour indiquer son approbation.

Certains des sujets énumérés étaient « la reconnaissance du racisme systémique et la reconnaissance de la brutalité policière ».