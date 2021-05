Le mari d’ARIANA Grande, Dalton Gomez, a aidé à concevoir son alliance «de bon goût».

Les jeunes mariés se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie privée et «émouvante».

Comme Dalton l’a fait pour Ariana bague de fiançailles, le futur joaillier Solow & Co pour concevoir l’alliance, E! Nouvelles signalé.

Le bijoutier a déclaré au magasin qu’ils avaient fabriqué Ariana un bracelet «diamant et platine fait à la main».

Un porte-parole a déclaré: «Ils ont travaillé avec Dalton à ce sujet. C’est une belle bande pavée de platine et de diamant de bon goût. Dalton en était très content.

En décembre, Dalton a également travaillé avec Jack Solow, de Solow & Co, pour choisir sa bague de fiançailles pour Ariana.

Jack a dit à E! News l’année dernière: «Dalton a été impliqué dans toutes les étapes du processus de sélection via FaceTime et Zoom depuis qu’il était sur la côte ouest, et j’étais ici dans mon bureau à New York.

«Il était très, très précis sur ce qu’il voulait.»

Il a ajouté: «Il avait des sentiments très forts sur la façon dont il voulait que cela ressemble, une manière contemporaine.

« C’était son idée de faire le diamant sur un angle, et il m’a dit que nous devions incorporer une perle dans la pièce finie. »

Une source proche de l’ex d’Adriana, Pete Davidson Raconté HollywoodLife: «Pete a quitté Ariana mais sans l’ombre d’un doute, il veut qu’elle soit heureuse et il suppose qu’elle doit l’être si elle l’est maintenant marié.

L’initié proche de la star de Saturday Night Live a poursuivi: «Il n’a pas l’impression que c’est à lui de faire un geste public à ce sujet, mais suppose également qu’on lui posera des questions à ce sujet plus tard, mais le fait demeure.

«Il est heureux qu’elle soit heureuse et il lui souhaite le meilleur car il n’a aucune mauvaise volonté envers elle, et il ne s’attendrait pas à ce qu’elle en ait pour lui si et quand la chaussure est sur un pied différent, et il se marie sur toute la ligne. Tout va bien. »

Ariana et Pete sont sortis ensemble pendant quelques mois en 2018 avant un engagement éclair, mais il a récemment été lié à la star de Bridgerton, Phoebe Dynevor.





TMZ a rapporté hier Ariana a épousé Dalton Gomez lors d’une cérémonie secrète ce week-end.

La pop star lui a jeté la bash 6,75 M $ Montecito, manoir en Californie et écarté de la tradition car il n’y avait «pas de véritable cérémonie» et «seulement quelques» invités.

Selon TMZ, le couple voulait des noces «informelles», mais on ne sait pas s’il s’agissait d’une décision impulsive.

Ariana et Dalton ont été liés pour la première fois en février 2020 après le gagnant du Grammy séparé de Mikey Foster.