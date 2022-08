Le mari condamné à 65 ans dans l’affaire du meurtre de Fitbit

ROCKVILLE, Conn. (AP) – Un homme du Connecticut a été condamné jeudi à 65 ans de prison pour le meurtre en 2015 de sa femme, qui, selon les procureurs, portait un tracker d’activité physique Fitbit avec des données qui contredisaient ses déclarations à la police.

Richard Dabate, 46 ans, d’Ellington, a été reconnu coupable par un jury en mai de meurtre et d’autres chefs d’accusation. Il maintient son innocence et a l’intention de faire appel des verdicts, a déclaré son avocat, Trent LaLima, après l’audience à la Cour supérieure de Rockville.

La fusillade mortelle de Connie Dabate, 39 ans, au domicile du couple deux jours avant Noël en 2015 alors que leurs deux jeunes fils étaient à l’école a attiré l’attention nationale, avec les preuves Fitbit inhabituelles et les détails de la liaison de Richard Dabate avec une femme qui était enceinte au moment du meurtre et plus tard a donné naissance à leur enfant.

Dabate a déclaré à la police qu’un homme masqué est entré par effraction dans leur maison, a tué sa femme et l’a ligoté. La police l’a trouvé avec des blessures superficielles au couteau, avec un bras et une jambe attachés à une chaise pliante.

La police d’État a déclaré que Dabate leur avait donné une chronologie des événements qui étaient en conflit avec les données sur le Fitbit de sa femme, qui montraient qu’elle se déplaçait pendant environ une heure après le moment où Dabate a dit qu’elle avait été abattue. Il n’y avait également aucun signe de lutte dans la maison, a déclaré la police d’État.

Dans ses plaidoiries finales, le procureur Matthew Gedansky a déclaré que Dabate avait élaboré un plan pour tuer sa femme et organiser une invasion de domicile alors que sa vie était sur le point de s’effondrer à cause de la liaison avec l’autre femme et de sa grossesse.

LaLima a mis en doute la fiabilité des données Fitbit. Il a également déclaré que la version de Dabate des événements était renforcée par un ADN inconnu trouvé dans la maison et un témoin qui a déclaré qu’elle avait peut-être vu une personne inconnue ou un cerf dans le quartier le jour du meurtre.

Plus de 100 personnes ont témoigné au cours du procès de cinq semaines.

The Associated Press