Le mari britannique s’effondre et meurt en attendant les bagages avec sa femme quelques instants après avoir quitté le vol BA en Afrique du Sud

Un BRIT s’est effondré et est décédé en attendant ses bagages quelques instants après être descendu d’un vol British Airways en Afrique du Sud.

Michael Joseph Morris et sa femme venaient d’atterrir à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg et attendaient leurs bagages.

M. Morris s'est effondré en attendant ses bagages

Pendant qu’ils attendaient, M. Morris est allé aux toilettes aux arrivées internationales où il s’est soudainement effondré, a déclaré Mpumi Mpofu, PDG de Airports Company South Africa (Acsa).

Elle a déclaré: “Les ambulanciers paramédicaux de l’Acsa ont réagi immédiatement et se sont occupés de M. Morris, mais il a été déclaré mort sur les lieux et nous avons fourni une assistance à sa femme désemparée”.

Une source de British Airways a déclaré: “Le pauvre homme était sur le BA057 qui venait d’atterrir pour partir en vacances avec sa famille lorsqu’il s’est effondré dans les toilettes du monsieur à son arrivée.

“Tout a été fait pour le sauver mais il est décédé. La famille a abandonné ses vacances tandis que l’ambassade britannique aide à organiser le rapatriement du corps.”

Un responsable de l’ambassade britannique était sur le même vol et a pris le contrôle et a offert un soutien consulaire à l’épouse de M. Morris, qui aurait été avec d’autres membres de la famille.

Ils doivent tous rentrer aujourd’hui à l’aéroport de Londres Heathrow.

La cause de sa mort fait l’objet d’une enquête mais ne serait pas suspecte, a déclaré Acsa.