Un mari JALOUS aurait tranché le visage de sa femme après l’avoir retrouvée via Instagram et l’avoir vue parler à son ami.

Mesut Öztürkmen, 45 ans, serait allée retrouver sa femme, Anna Butim, 28 ans, après avoir publié une photo sur les réseaux sociaux avec sa sœur dans un centre commercial à Istanbul, en Turquie.

À son arrivée, il a vu Anna parler à un autre gars et s’est lancé dans une attaque frénétique, selon les rapports.

Mesut l’aurait laissée avec d’horribles entailles sur la joue droite et la tempe avant de fuir la scène.

Des témoins choqués ont alors appelé les services d’urgence et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour soigner ses blessures.

Le côté droit de son visage a été laissé paralysé après que le nerf qui contrôle les muscles a été endommagé lors de l’incident violent, selon les médias turcs.

Anna, originaire d’Ukraine, a rappelé cet horrible incident en s’adressant aux médias turcs.

Elle a dit: « Nous étions assis sur un banc et regardions la mer quand il [Mesut] attrapa mes cheveux et me tira en arrière.

«J’ai senti des coups sur mon visage et j’ai vu du sang gicler partout.

« J’étais sûr qu’il était sur le point de me tuer. J’étais marqué à vie. »

À la suite de l’attaque, Anna a publié des photos de ses blessures sur les réseaux sociaux en disant qu’elle avait «peur pour sa vie».

Son récit concorde avec les informations selon lesquelles elle faisait du shopping avec sa sœur et un ami masculin lorsque Mesut l’a approchée par derrière et a lancé l’attaque.

Mesut a été arrêté un jour plus tard et accusé de «tentative de tuer intentionnellement sa femme».

Au cours des interrogatoires, il aurait avoué l’attaque et aurait déclaré qu’il « s’était mis en colère en voyant sa femme bavarder avec un autre homme ».

Les rapports affirment également qu’il a avoué avoir attaqué sa femme avec un couteau de papeterie qu’il a porté dans sa poche après l’avoir retrouvée.

Le couple est marié depuis environ trois ans et a un fils d’un an ensemble.

Mais leur mariage est tombé en panne et ils traversent un divorce et vivent séparément.

Selon Anna, le mariage n’a pas fonctionné parce que Mesut était toujours jaloux d’elle et a constamment sombré dans des accès de rage.

Elle a initié le divorce il y a cinq mois et a déménagé sans lui dire sa nouvelle adresse par peur.

Elle a affirmé qu’elle avait peur qu’il essaie de se venger de l’avoir quitté et a essayé de se cacher à Istanbul.