Le mari a passé une décennie à droguer sa femme et a filmé des hommes en train de la violer

Un Français a été accusé d’avoir drogué sa femme et d’avoir enregistré au moins 83 « agresseurs » l’ayant violée dans un horrible cycle d’abus s’étalant sur dix ans.

Dominique P aurait recruté les agresseurs de sa femme sur un forum en ligne appelé Sans qu’elle le sache – où les utilisateurs discutent de l’exécution d’actes sexuels sur des partenaires involontaires – et stocké des preuves sur une clé USB dans un fichier appelé « ABUS ».

Cinquante et un hommes, âgés de 26 à 73 ans, ont été identifiés et inculpés du viol de sa femme depuis 50 ans, pseudonyme Françoise, les enquêteurs ayant découvert 92 cas entre 2011 et 2020.

Le mari aurait utilisé le médicament Lorazepam pour endormir sa femme en le mélangeant à son repas, avant d’inviter des hommes à avoir des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était inconsciente à leur domicile de Mazan, près d’Avignon.

Les enquêteurs ont appris l’horreur après avoir arrêté Dominique en 2020 pour avoir filmé les jupes de clients dans un supermarché de Carpentras à proximité, avec une perquisition de sa maison provençale révélant du matériel de caméra et des « dizaines de vidéos » des abus de sa femme.

Selon le Daily Telegraph, Dominique a utilisé un forum Internet appelé « à son insu » (« à son insu ») pour organiser l’abus de sa femme pendant qu’elle dormait.

Les enquêteurs ont identifié 92 cas de viol de Françoise, dressant une liste de 83 « agresseurs » – mais n’ont pas encore identifié tous les agresseurs présumés.

Parmi les inculpés figurent un pompier, un conseiller municipal, un gardien de prison, une infirmière et un journaliste.

En 2021, il a été signalé qu’un total de 33 personnes avaient jusqu’à présent été emprisonnées, dont neuf en état d’arrestation.

Louis-Alain Lemaire, un avocat de certains des suspects, a affirmé à l’époque que certains pensaient que la femme « simulait » l’inconscience dans le cadre d’un jeu sexuel.

Les détectives ont fait valoir que les suspects devaient savoir que la femme était droguée, car le mari prétend les avoir informés avant chaque épisode d’abus.

Les agressions présumées ont eu lieu entre 2011 et 2020, l’accusation affirmant que Dominique insiste sur le fait qu’aucun des agresseurs « n’a renoncé à commettre des actes sexuels sur sa femme compte tenu de son état ».

Ils disent que Dominique « n’a jamais utilisé la violence ou les menaces » pour s’assurer que les viols ont eu lieu, ajoutant : « Chaque individu était en possession de son libre arbitre pour arrêter ces actes et partir ».

Certains des violeurs seraient venus plusieurs fois à la maison. Beaucoup allèguent qu’ils ignoraient que Françoise n’avait pas consenti aux rencontres.

Les «invités» auraient été priés de se garer loin de la maison et d’éviter d’introduire dans la maison des odeurs fortes, comme le tabac ou le parfum, qui pourraient la réveiller.

L’un d’eux, niant le viol, aurait déclaré : « C’est sa femme, il fait ce qu’il veut avec elle ».

La police a pris connaissance des vidéos lors d’une enquête préliminaire sur Dominique en 2020 après qu’il ait été soupçonné d’avoir utilisé une caméra cachée pour filmer des femmes en train de se changer dans un supermarché.

Un procès devrait avoir lieu l’année prochaine.