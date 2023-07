Un MARI a abattu son ex-femme dans un meurtre-suicide présumé après avoir appris qu’elle était partie avec son ami, selon des rapports.

Robert, 84 ans, et Rose Jobson, 69 ans, ont été découverts morts à l’école de tir qu’ils dirigeaient à Thornton Curtis, dans le Lincolnshire.

On pense que Robert a abattu sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même

Des amis horrifiés affirment que Robert avait quitté le domicile conjugal avant le horreur vendredi après avoir appris que sa femme était en couple avec son ami.

Rose s’était de plus en plus rapprochée de la homme et était parti en vacances avec lui à Tenerife il y a quelques semaines, rapporte Mail Online.

Un ami a dit : « [The pal] et Rose se connaissaient depuis le champ de tir. Ils se connaissent depuis des années. [He] irait avec sa femme d’alors.

« Quand Rose et Robert sont mariage se sont effondrés, elle et [the friend] est devenu plus proche. Ils sont partis en vacances ensemble à Tenerife il y a quelques semaines.

« C’était le début, ils n’étaient pas ensemble depuis très longtemps et je ne sais pas à quel point tout cela était officiel, mais Robert était très jaloux et l’a très mal pris.

« Il m’a dit ‘j’ai été poignardé dans le dos par [the friend’.

« Marriages crumble and people move on. [The friend] et Rose semblaient heureux ensemble. Il n’y a aucune excuse pour ce que Robert a fait. »

Robert et Rose dirigeaient l’école de tir White Lodge, près des ruines médiévales de l’abbaye de Thornton, dans le nord du Lincolnshire.

La police a lancé une enquête sur le meurtre, mais a déclaré qu’elle ne recherchait aucun autre suspect en relation avec l’horreur.

Des voisins ont précédemment affirmé que Rose avait été abattue par son mari « en colère et jaloux » après qu’il ait été incapable d’accepter qu’elle soit partie avec quelqu’un de nouveau.

L’enquêteur principal, l’inspecteur en chef Al Curtis, de notre équipe des crimes majeurs, a ajouté: «Les familles de Robert et de Rose continuent d’être soutenues par des agents spécialement formés alors qu’elles acceptent leur perte.

« Mes pensées restent avec eux en cette période incroyablement difficile.

« Naturellement, un incident tragique comme celui-ci provoquera un choc au sein de la communauté, et mes agents continuent de soutenir les résidents locaux en effectuant des visites à domicile pour rassurer et dialoguer avec la communauté alors qu’ils acceptent ce qui s’est passé.

«Nous pouvons confirmer que nous ne recherchons personne d’autre en relation avec leur mort. Si quelqu’un a des inquiétudes, veuillez en parler à nos agents.

Le couple séparé a été retrouvé mort à l'école de tir qu'il dirigeait