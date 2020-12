COLUMBUS, Ohio (AP) – Un maréchal américain a déclaré vendredi que sa description de la fusillade mortelle d’un homme noir par un adjoint du shérif blanc comme justifiée était prématurée et basée sur des informations insuffisantes.

Le maréchal américain Peter Tobin a déclaré qu’il avait fait des déclarations basées sur «des informations insuffisantes» qu’il avait reçues avant le début d’une enquête officielle sur le meurtre de Casey Goodson Jr. le 4 décembre par l’adjoint d’un shérif du comté de Franklin.

« Il était prématuré pour moi de fournir une opinion, une conclusion ou d’autres informations sur les faits de l’incident », a déclaré Tobin, maréchal américain du district sud de l’Ohio, dans un communiqué en fin d’après-midi.

Tobin pour la première fois a également distancé le US Marshals Service du député Jason Meade, affirmant que le travail de Meade au nom d’un groupe de travail fugitif des Marshals avait pris fin lorsque la fusillade s’est produite.

«L’officier agissait de son propre chef et en son autorité indépendante en tant qu’adjoint du shérif du comté de Franklin dans sa juridiction d’origine lorsqu’il a rencontré M. Goodson et tout au long de l’incident qui a conduit à la mort de M. Goodson», a déclaré Tobin.

Des messages ont été laissés pour l’avocat de Meade et pour le bureau du shérif du comté de Franklin.

Plus tôt vendredi, le maire de Columbus, Andrew Ginther, a critiqué Tobin, affirmant qu’il avait eu tort de faire cette déclaration initiale.

«Ses propos étaient inappropriés, non informés et ont nui à la confiance du public dans l’enquête», a déclaré Ginther dans un communiqué.

Des manifestations de fin de semaine étaient attendues dans et autour du centre-ville de Columbus après le meurtre de Goodson. La police de Columbus et le ministère américain de la Justice mènent une enquête.

Les droits du premier amendement des manifestants seront protégés, a déclaré le chef de la police de Columbus, Thomas Quinlan, dans un communiqué. La division a été critiquée pour avoir réagi de manière excessive aux manifestants lors des rassemblements de mai et juin pour injustice raciale et brutalité policière.

« Vous avez mon engagement personnel que nous sommes ici pour faciliter une occasion sûre et pacifique pour toutes les voix d’être entendues », a déclaré Quinlan dans le communiqué.

Les caméras du corps des officiers seront activées pour assurer la transparence et tous les numéros de badge des officiers seront visibles, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le gouverneur républicain Mike DeWine a annoncé la création d’une nouvelle norme à l’échelle de l’État que les services de police de l’Ohio doivent suivre lorsqu’ils traitent des manifestations de masse, en réaction aux problèmes qui se sont posés lors de nombreuses manifestations dans tout l’État ce printemps. La police devrait restreindre le moins de libertés possible, limiter le recours à la force, cibler uniquement les comportements préjudiciables et utiliser des tactiques prévisibles et impartiales.

Aucune vidéo de la fusillade fatale de Goodson n’est apparue. Le bureau du shérif du comté de Franklin ne fournit pas aux agents de caméras corporelles, et le véhicule SWAT de l’adjoint n’avait pas de caméra montée sur le tableau de bord.

Le manque d’images rendra le travail des enquêteurs plus difficile à une époque où la vidéo de ces fusillades est courante, ont déclaré des experts de la justice pénale.

« Il devient vraiment difficile de savoir ce qui s’est passé exactement lorsque la seule personne qui peut fournir un compte a un intérêt direct à se présenter comme ayant agi de manière justifiée », a déclaré Justin Nix, professeur de justice pénale à l’Université de Nebraska-Omaha.

Le public attend désormais une vidéo en raison d’une méfiance à l’égard des comptes de la police, a déclaré Michael Benza, professeur de droit pénal à l’Université Case Western Reserve. Lors du meurtre en 2014 de Tamir Rice, 12 ans, à Cleveland, par exemple, une vidéo d’une caméra de sécurité a réfuté le rapport de police initial et a montré que Rice était abattue quelques secondes après l’arrivée de la voiture d’un policier.

« Les jurés, et plus important encore, le public s’attendent à voir la vidéo parce qu’ils ne font plus confiance à ce que les forces de l’ordre ou les enquêteurs disent qu’il s’est passé », a déclaré Benza.

Des avocats et des proches de Goodson, 23 ans, ont déclaré qu’il avait été tué par Meade alors qu’il traversait la porte d’entrée de la maison de sa grand-mère à Columbus.

Les résultats préliminaires de l’autopsie ont montré que Goodson est mort de multiples blessures par balle au torse. Deux appelants du 911 ont déclaré avoir entendu plusieurs coups de feu ce jour-là.

L’avocat de Meade, Mark Collins, conteste le récit de la famille et dit que Goodson a pointé son arme sur Meade, un vétéran de 17 ans du bureau du shérif.

Meade avait été affecté au groupe de travail qui venait de terminer une recherche infructueuse d’un fugitif le 4 décembre. Goodson n’était pas un sujet de cette recherche.

Amiri est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.