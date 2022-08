Le marcheur russe Aleksandr Ivanov et le lanceur de disque indien Navjeet Dhillon interdits pour dopage par l’AIU

Le marcheur russe Aleksandr Ivanov et le lanceur de disque indien Navjeet Kaur Dhillon ont été interdits pour usage de substances interdites, a annoncé vendredi l’Athletics Integrity Unit (AIU).

Les données d’un laboratoire de Moscou fournies par un lanceur d’alerte ont montré que l’un des échantillons d’Ivanov contenait des substances considérées comme des modulateurs hormonaux et métaboliques.

L’homme de 29 ans a été informé par l’AIU en mai de cette année des résultats mais n’a pas répondu. Comme il n’a pas fourni d’explication dans le délai imparti, cela a été considéré comme une violation des règles antidopage (VRAD).

Ivanov s’est donc vu accorder une “période supplémentaire de suspension de deux ans” à compter de la date de la décision.

Il avait déjà purgé une suspension de deux ans pour dopage et s’était vu retirer sa médaille d’or aux championnats du monde de 2013 à Moscou, perdant des médailles remportées entre juillet 2012 et août 2014.

Un autre marcheur, Igor Yerokhin, a également été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles antidopage. Le joueur de 36 ans purge déjà une interdiction à vie.

Dhillon, médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth de 2018, avait été testé positif à un métabolite du stéroïde anabolisant Dehydrochloromethyltestosterone (DHCMT).

Dhillon, 27 ans, a déclaré à l’AIU plus tôt ce mois-ci qu’elle avait utilisé un supplément qui, à son insu, contenait la substance interdite.

L’interdiction standard est de quatre ans et, bien que Dhlone n’ait pas fourni la preuve de la consommation sans le savoir de la substance interdite, son interdiction a été réduite d’un an parce qu’elle a admis la VRAD et accepté la sanction.

L’AIU a ajouté que toutes les décisions pouvaient faire l’objet d’un appel.

