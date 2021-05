Le marcheur de course olympique Irfan et quatre autres testés positifs pour le COVID-19 à SAI Bengaluru

Le marcheur olympique KT Irfan fait partie des cinq athlètes d’élite d’athlétisme qui ont été testés positifs au COVID-19 au Centre d’excellence de l’Autorité sportive de l’Inde à Bengaluru. Les tests ont été effectués vendredi dernier et ceux qui sont revenus positifs ont été maintenus en quarantaine.

«Au moins cinq athlètes d’élite ont été testés positifs pour le COVID-19 lorsque les tests ont été effectués vendredi. Ils ont été isolés des autres », a déclaré une source au Centre SAI.

Le responsable a déclaré qu’un autre marcheur aurait également pu être testé positif, mais cela n’a pas pu être confirmé.

«Quatre joueurs masculins et une joueuse et 4 membres du personnel de soutien ont été testés positifs pour Covid-19», a déclaré un responsable de l’ISC.

«La joueuse venait de chez elle. Les joueurs ont été testés le 6 et leurs résultats sont positifs le 7. Ils ont reçu leur première dose de vaccin le 29 avril. Un joueur masculin et une joueuse n’ont pas été vaccinés. Ils ont été à nouveau testés le 10 et leurs résultats sont attendus demain.

On apprend qu’aucune des femmes marcheurs de la course ne fait partie de celles qui sont revenues positives.

Irfan, 31 ans, s’était qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo au début de 2019 après avoir terminé quatrième dans l’épreuve de 20 km des championnats asiatiques de marche à Nomi, au Japon.

Le mois dernier, cinq athlètes indiens s’entraînant ici – Priyanka Goswami, olympique, Jinson Johnson, médaillé d’or aux Jeux asiatiques au 1500m, le coureur de fond Parul Chaudhary, le steeplechaser Chinta Yadav et un autre marcheur Eknath – avaient été testés positifs pour le virus redouté.

L’entraîneur de course russe Alexander Artsybashev avait également été testé positif à ce moment-là.

Irfan est retourné négatif à ce moment-là après avoir été testé en tant que contact principal de Johnson.

