Le marché signale que l’inflation des matières premières est «à peu près terminée

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi que les marchés semblaient de moins en moins inquiets des augmentations de prix déchaînées d’une gamme de produits de base, des métaux au bois d’œuvre.

« J’ai de bonnes nouvelles pour vous : le marché boursier, qui est assez correct sur ce genre de questions, dit que l’inflation des matières premières a déjà atteint un sommet », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Oubliez le transitoire, le marché dit que c’est à peu près terminé. »

Cramer a souligné les baisses généralisées d’un certain nombre d’actions liées aux matières premières, telles que Freeport-McMoRan. Les actions du mineur de cuivre ont chuté de plus de 5% jeudi et ont baissé d’environ 20% le mois dernier.

« Bien sûr, le marché pourrait se tromper, mais si vous vous inquiétez d’une inflation totalement incontrôlable, cette possibilité a été écartée », a déclaré Cramer. « Vous assistez à un effondrement soudain de toutes les actions liées aux matières premières en même temps que les taux d’intérêt à long terme s’effondrent – cela ne se produirait pas dans un monde avec une inflation sauvage et folle. »

Le Dow Jones Industrial Average a de nouveau chuté jeudi après la réunion de politique générale de la Réserve fédérale et la publication de ses prévisions de taux d’intérêt actualisées. Dans le S&P 500, quatre secteurs cycliques – industrie, matériaux, services financiers et énergie – ont terminé dans le rouge jeudi, tandis que la technologie a été le plus grand gagnant.

« Les acheteurs et les vendeurs ont parlé. Ils pensent [Fed Chairman] Jay Powell est sérieux, mais pas de si tôt, et le thème de l’hyper-inflation … est désormais hors de la table, là où il aurait dû être depuis le début », a ajouté Cramer.