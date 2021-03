SAN FRANCISCO – Ryan Schaffer, directeur financier d’Expensify, une start-up qui fabrique des logiciels de reporting des dépenses d’entreprise, est harcelé sans relâche depuis l’année dernière. Cela a commencé avec le conseil d’administration d’Expensify. À l’automne, des membres ont demandé à M. Schaffer si la société serait intéressée à fusionner avec une «société d’acquisition à vocation spéciale», ou SPAC, un type de véhicule financier que les sociétés privées utilisaient de plus en plus pour entrer en bourse. Si tel est le cas, lui ont-ils dit, ils pourraient faire des présentations. Expensify envisageait de devenir publique en 2021, alors M. Schaffer a dit oui. Cela a ouvert les vannes. Des dizaines de SPAC ont commencé à envoyer des courriels à M. Schaffer par l’intermédiaire de leurs conseillers, investisseurs, banquiers et autres intermédiaires. Finalement, l’intérêt est devenu si écrasant que, a-t-il dit, il a cessé de répondre aux nouvelles demandes de renseignements. Même son comptable avait un branchement SPAC. «Le marché semble fou», a déclaré M. Schaffer. «Ils veulent aller si vite.» De nombreuses start-ups sont également inondées alors que les SPAC ont lancé une extraordinaire frénésie de négociation. Ces derniers mois, ces véhicules d’investissement – également connus sous le nom de «sociétés à chèque en blanc» – ont mis au point toutes sortes de tactiques pour conclure des accords avec des sociétés cibles. Leurs stratégies incluent l’offre de valeurs stratosphériques, des primes d’encouragement pendantes et le recrutement de célébrités telles que Sammy Hagar et Shaquille O’Neal à leurs conseils consultatifs pour donner du pouvoir aux stars.

Et si tout le reste échoue? Ils harcèlent les start-ups. L’activité s’est intensifiée à mesure que les SPAC ont proliféré et chassent un pool limité de cibles potentielles. Les véhicules financiers, qui sont des sociétés écrans cotées en bourse sans opérations, sont structurés pour rechercher des transactions. Ils lèvent des fonds auprès des investisseurs, prennent la société écran en bourse et promettent de trouver une société privée avec laquelle fusionner. Si cela réussit, la société cible reprend alors la coque et devient cotée en bourse. Le sponsor prend une participation, généralement 20 pour cent, de la société écran. Pendant des années, ces véhicules avaient une réputation douteuse. Cela a changé l’année dernière avec la montée en flèche du marché – et il se peut maintenant qu’il y ait trop de SPAC. Jusqu’à présent cette année, 264 d’entre eux ont levé 76,7 milliards de dollars en offres publiques, dépassant les 75,5 milliards de dollars qui ont été levés en 2020, selon Capitale de la Renaissance, qui suit les listes. Les sociétés de chèques en blanc ont dépassé en nombre les offres publiques initiales traditionnelles – qui sont également en plein essor – de près d’un ratio de quatre pour un. Le fait de ne pas avoir assez de start-ups avec lesquelles fusionner est un problème car les SPAC sont confrontés à une horloge qui tourne. S’ils ne concluent pas une transaction dans les deux ans, le véhicule à usage spécial se dissout et les investisseurs récupèrent leur argent. «Il y a une pression intense pour trouver de bonnes cibles», a déclaré Julie Copeland, associée chez StoneTurn, qui conseille les entreprises et les investisseurs sur les questions de réglementation et de conformité. «Peu d’entreprises veulent dire:« Bon sang, nous n’avons pas pu trouver de cible ».» Le déséquilibre entre l’offre et la demande a poussé de nombreuses sociétés de chèques en blanc à chasser les jeunes entreprises non testées. Le mois dernier, Joby Aviation et Archer Aviation, qui sont toutes deux des compagnies de taxi aérien électriques qui n’attendent aucun revenu depuis des années, ont annoncé qu’elles prévoyaient de devenir publiques via des SPAC qui les valorisaient respectivement à 6,6 milliards de dollars et 3,8 milliards de dollars.

La frénésie a déjà conduit à des problèmes. Le stock de Nikola, une start-up de voitures électriques qui est devenue publique via un SPAC en juin, a plongé de plus de 80% après que Hindenburg Research, un fonds d’investissement, ait accusé la société en septembre de mentir sur sa technologie, de surestimer les accords commerciaux et de manière trompeuse. faire rouler un camion sur une colline dans une vidéo de produit. Trevor Milton, fondateur et président de Nikola, a démissionné, et la Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice ont commencé à enquêter sur la société. La SEC a également ouvert des enquêtes sur Clover Health, une start-up d’assurance maladie, et Lordstown Motors, une start-up de camions électriques, qui ont toutes deux été rendues publiques par des sociétés de chèques en blanc ces derniers mois. Le 10 mars, la SEC averti que les SPAC sont confrontés à des risques distincts et à des conflits d’intérêts potentiels. L’agence a particulièrement critiqué ceux soutenus par des célébrités, concluant que «les célébrités, comme n’importe qui d’autre, peuvent être incitées à participer à un investissement risqué». Pour l’instant, les véhicules spéciaux restent à l’affût des cibles. Jedidiah Yueh, directeur général de Delphix, une société d’infrastructure de données de Redwood City, en Californie, a éprouvé cet intérêt de première main. M. Yueh, qui a fondé Delphix il y a 13 ans, a déclaré que les SPAC avaient commencé à tendre la main l’été dernier alors que son entreprise prenait de l’ampleur dans la pandémie. La société, qui aide les clients à traiter et automatiser les données, est récemment devenue rentable et est candidate à une introduction en bourse. Mais M. Yueh a déclaré qu’il n’avait pas décidé si Delphix allait devenir public par le biais d’une offre traditionnelle ou d’une autre voie, telle qu’une «cotation directe» ou SPAC. Au fur et à mesure qu’il triait les options, les SPAC ont inondé sa boîte de réception de messages presque tous les jours. L’un d’eux a même envoyé un courrier au bureau inoccupé de Delphix l’année dernière alors que tout le monde travaillait à domicile pendant la pandémie. M. Yueh a dit qu’il avait rencontré certains SPAC par curiosité. Mais il a rapidement eu le sentiment que les sponsors lui disaient tout ce qu’ils pensaient qu’il voulait entendre. Une fois qu’ils ont appris que Delphix était rentable, «ils ont simplement changé de vitesse et ont dit à quel point ils sont faciles à travailler», a-t-il déclaré. Il a dit qu’il avait cessé de répondre aux lancers froids et avait créé une réponse en conserve pour éloigner les autres. Les investisseurs qu’il a rencontrés n’étaient pas le genre de bailleurs de fonds à long terme que Delphix souhaitait, a-t-il déclaré. Mais pour faire un clin d’œil à la tendance des SPAC soutenus par des célébrités, il a ajouté: «J’aurais pris une réunion avec Shaq.»

Pour faciliter la conclusion de nouvelles transactions, certains investisseurs ont déclaré qu’ils essayaient de vendre aux entrepreneurs les avantages des SPAC. Peter Hébert, associé directeur de la société de capital-risque Lux Capital, a déclaré que depuis que la société avait levé 45 millions de dollars pour un SPAC axé sur les soins de santé et la technologie l’automne dernier, il avait fait la promotion des véhicules auprès d’au moins 100 entreprises et investisseurs. M. Hébert a déclaré que son message était que les véhicules n’étaient plus seulement le territoire des types louches de «Loup de Wall Street», mais pourraient profiter aux start-ups parce qu’ils sont un moyen rapide et peu coûteux de devenir public. Alors que la SEC interdit aux entreprises de faire des projections financières dans le cadre d’une introduction en bourse traditionnelle, celles qui sont rendues publiques via SPAC ne sont soumises à aucune restriction de ce type. «Je considère que notre rôle consiste à démystifier quelque chose qui a une très mauvaise réputation», a-t-il déclaré. Les start-ups ont été réceptives, a-t-il déclaré, bien que Lux n’ait pas encore annoncé d’accord pour son SPAC. Andrew Dudum, directeur général de Hims & Hers, une société de télésanté, a déclaré qu’il était initialement sceptique à l’égard des SPAC, mais a commencé à prendre des réunions pour en savoir plus sur eux l’année dernière – et a été rapidement submergé par les prétendants. «Il y a un nombre infini d’équipes avec du capital», a-t-il déclaré. «Tout le monde et leur grand-mère ont un SPAC.» M. Dudum a fini par utiliser un SPAC parce que c’était un moyen rapide et moins coûteux de rendre public, a-t-il dit, en plus de contourner le redoutable «pop» des actions le premier jour de négociation, ce qui signifie un accord mal évalué. En janvier, Hims & Hers a coté ses actions via un SPAC formé par Howard Marks, fondateur d’Oaktree Capital Management. Chez Expensify, M. Schaffer a déclaré que le flot d’intérêt avait initialement été flatteur. La société, qui a 12 ans et est basée à San Francisco, est rentable et a récemment franchi les 100 millions de dollars de «revenus annuels récurrents», un seuil que certaines sociétés de logiciels utilisent pour entrer en bourse. Mais les réunions ont rapidement commencé à ressembler à un concours de beauté, a-t-il déclaré, alors que les sponsors de la SPAC le présentaient sur leur expérience et leur légitimité pertinentes.