Le marché se prépare à une nouvelle hausse de trois quarts de point de la part de la Fed ce mois-ci

Les traders voient maintenant une quasi-certitude que la Réserve fédérale promulgue sa troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage des taux d’intérêt lors de sa réunion plus tard ce mois-ci.

La probabilité d’une hausse de trois quarts de point est passée à 82% mercredi matin, selon le Le tracker FedWatch de CME Group des paris sur les contrats à terme des fonds fédéraux.

Cela fait suite à une série de données économiques positives et de déclarations de responsables de la Fed indiquant qu’une politique stricte devrait persister longtemps dans le futur. Dans un discours décisif le 26 août, le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que les augmentations se poursuivraient et que les taux plus élevés resteraient probablement en place.

“En juin 75 [basis point] la hausse des taux de la Réserve fédérale a été considérée comme une accélération surprenante par rapport aux 50 pb et 25 pb délivrés lors des deux réunions précédentes. Moins de trois mois plus tard, 75 pb est devenu une sorte de norme mondiale avec à la fois le [European Central Bank] et la Banque du Canada s’apprête à relever ses taux de 75 points de base”, a déclaré l’économiste de Citigroup Andrew Hollenhorst dans une note client mercredi.

“Ces hausses de taux “rapides” découlent d’une logique similaire – dans les économies où l’inflation dépasse largement l’objectif, il y a peu d’arguments contre au moins le retour des taux directeurs et des conditions financières à un cadre “neutre” sinon en territoire restrictif”, il ajouta.