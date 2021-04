Des acheteurs portant des masques de protection poussent des paniers dans un magasin Costco à San Francisco, en Californie, le mercredi 3 mars 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Le rythme de l’inflation à la consommation devrait être revenu à des niveaux prépandémiques en mars et il devrait s’accélérer encore plus au cours des deux prochains mois. La hausse de l’inflation est l’une des plus grandes craintes du marché, et si elle devient trop chaude, elle pourrait corroder la valeur des actifs, limiter le pouvoir d’achat et ronger les marges des entreprises. Il est inévitable que la réouverture de l’économie entraîne une certaine accélération de l’inflation, la demande augmentant fortement et les problèmes de chaîne d’approvisionnement entraînant des pénuries. On s’attend également à ce que les consommateurs nouvellement vaccinés reprennent leurs voyages et autres activités à l’extérieur du domicile, ce qui pourrait créer une poussée temporaire de l’inflation des services. Mais la Fed et certains économistes soutiennent que cette reprise inflationniste sera temporaire, ce qui signifie qu’elle ne devrait pas faire dérailler la reprise ou entraîner des hausses de taux de la Fed. Cela rend chaque nouveau rapport d’inflation très important pour les marchés, et c’est le cas avec la publication de mardi à 8h30 de l’IPC de mars. L’indice des prix à la consommation de mars devrait afficher une augmentation modérée de 0,2% de l’inflation sous-jacente, hors prix des denrées alimentaires et de l’énergie, selon les économistes interrogés par Dow Jones. D’une année à l’autre, c’est un rythme de 1,5%, comparativement à 1,3% en février. L’inflation globale de mars devrait augmenter de 0,5% ou 2,5% d’une année à l’autre, contre 1,7% en février. D’ici mai, certains économistes s’attendent à ce que l’inflation globale atteigne un taux annuel de 3,5% ou plus. Le taux nominal était pour la dernière fois à 2,5% en janvier 2020.

« Nous restons positifs, mais une fois que nous sommes arrivés à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, et que nous avons surmonté les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et que la demande s’est normalisée, alors que l’économie s’est ouverte, nous ne pensons pas que ce soit une source durable de l’inflation à moyen terme », a déclaré Blerina Uruci, économiste américaine senior chez Barclays. Uruci s’attend à ce que l’inflation sous-jacente atteigne 2,3% d’ici mai, mais elle pourrait alors être inférieure à 2% au second semestre. La Fed s’est efforcée de garantir aux marchés qu’elle ne s’attend pas à ce que la tendance de l’inflation reste chaude et que la hausse résulte en grande partie des effets de base. Cela signifie que les gains d’inflation semblent plus importants par rapport à la faiblesse des prix il y a un an, lorsque l’économie a été fermée. « Je pense que cette année, nous devrions nous préparer à une forte volatilité de l’inflation. Nous aurons ces effets de base maintenant et nous aurons un peu de décélération après cela », a déclaré Uruci.

La banque centrale a également modifié sa politique d’inflation et dit qu’elle tolérera que l’inflation dépasse son objectif de 2% pendant un certain temps, avant de relever les taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, a lancé le message selon lequel la Fed ne s’inquiète pas encore de l’inflation. Il l’a raconté au public de « 60 Minutes » dimanche soir. Lors d’un panel du Fonds monétaire international la semaine dernière, Powell a fait valoir que les États-Unis ont vécu dans une période de faible inflation pendant un quart de siècle et il s’attend à ce que cette tendance se poursuive. « Nous voulons voir l’inflation monter à environ 2%. Et nous le pensons de manière durable. Nous ne voulons pas simplement toucher la base une fois. Mais nous aimerions également qu’elle soit sur la bonne voie pour passer modérément au-dessus de 2. Et la raison en est que nous voulons que l’inflation atteigne en moyenne 2% au fil du temps », a déclaré Powell dans l’interview de« 60 minutes ». « L’inflation a été inférieure à 2%. Nous voulons qu’elle soit légèrement supérieure à 2%. Nous voulons qu’elle soit légèrement supérieure à 2%. C’est donc ce que nous recherchons. C’est la situation que nous recherchons. Et quand nous comprenons cela, c’est à ce moment que nous augmenterons les taux d’intérêt. «

Fed: ne vous inquiétez pas